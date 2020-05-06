25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

2 квітня уряд ухвалив постанову про посилення "карантинних" обмежень. Таким чином, із 6 квітня в Україні карантин став жорсткішим, зокрема заборонили ходити вулицями більш як по двоє та перебувати в громадських місцях без масок чи респіраторів.

22 квітня Кабінет міністрів продовжив дію карантину до 11 травня 2020 року.

(ПРОДОВЖЕННЯ. ПРО ПОДІЇ З 12 БЕРЕЗНЯ ДО 12 КВІТНЯ ЧИТАЙТЕ ТУТ І ТУТ, А З 13 КВІТНЯ ДО 29 КВІТНЯ - ТУТ).

6.05.2020

* * *

Право на допомогу по частковому безробіттю мають застраховані особи, які уклали трудові угоди із роботодавцем із числа малого та середнього бізнесу, який до зупинки або скорочення своєї діяльності внаслідок карантину пів року сплачував єдиний соціальний внесок (ЄСВ).

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Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, відкриваючи засідання уряду сказав, що з 11 травня необхідно збільшувати у містах кількість функціонуючого громадського транспорту, щоб працівники закладів, які відкриються, могли дістатися на роботу.

* * *

В Україні масові заходи 8 травня, у День пам’яті та примирення, і 9 травня, у День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, через карантинні обмеження не проводитимуться.

* * *

За минулу добу на Львівщині отримано 39 нових позитивних ПЛР-тестів на COVID-19. Це найвища кількість виявлених за одну добу з початку тестування.

* * *

Наземний громадський транспорт у столиці працюватиме на першому етапі в обмеженому режимі, до 22 травня.

* * *

Неподалік Кабінету міністрів проходить всеукраїнська акція підприємців з метою привернення уваги влади до ситуації, у якій опинився бізнес через введення карантинних заходів.

Акція «Захисти ФОП» у Києві / Фото: Павло Багмут, Укрінформ

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Україна влітку спробує відновити внутрішнє авіасполучення, а повноцінного відновлення міжнародного авіасполучення протягом літа не буде.

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У Житомирській області вже розпочали роботу в умовах карантину 6 агропродовольчих ринків із 42-ох офіційно зареєстрованих.

На Житомирщині розпочали роботу 6 агропродовольчих ринків

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Всі пацієнти перед плановими операціями проходитимуть ПЛР-тестування на наявність в організмі коронавірусу.

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Усім медичним працівникам, які не отримали доплати у розмірі 300 відсотків за березень, кошти будуть виплачені найближчим часом.

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У Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 наразі хворіє 30 осіб - за минулу добу виявлено ще один випадок захворювання.

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До аеропорту "Антонов" у Гостомелі на Київщині прибув гуманітарний вантаж з КНР, закуплений групою "Нафтогаз".

* * *

В Україні зафіксовано 13184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 487 нових випадків.

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Поліція Чернігова склала адміністративний протокол на директора одного з найбільших у місті магазинів будматеріалів, який порушив карантин.

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5.05.2020

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У лікувальних установах Збройних Сил із 5 травня відновлюють виконання планових оперативних втручань, призупинене на час карантину.

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На Тернопільщині у Почаївському психоневрологічному інтернаті, де нещодавно виявили коронавірус, бракує захисних засобів.

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Міністерство охорони здоров'я дозволило проведення клінічного випробування українського лікарського засобу, призначеного для лікування коронавірусної хвороби (COVID-19).

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У Дніпрі з 12 травня буде відновлено роботу всього електротранспорту та 39 автобусних маршрутів.

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У Рівному запрацювали продовольчі ринки.

У Рівне відновили роботу ринки

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Фізичні особи-підприємці, котрі обрали спрощену систему оподаткування і належать до 1 та 2 групи платників єдиного податку, можуть оформити допомогу на дітей на офіційному вебпорталі Міністерства соціальної політики.

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Міністерство охорони здоров'я розробило тимчасові рекомендації щодо організації протиепідемічних заходів при наданні послуг перукарнями та салонами краси, роботи закладів індивідуального побутового обслуговування населення, закладів громадського харчування, користування зонами відпочинку тощо.

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На Житомирщині під час карантину зі 142 ринків свою роботу поновили лише шість, які дотримуюся протиепідемічних заходів через загрозу поширення коронавірусу.

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Першим ринком, який почав свою роботу в умовах карантину на Тернопільщині, став ринок у Бережанах.

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На Луганщині запрацювали два агропродовольчі ринки - у Рубіжному і Сватовому.

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У Кременчуці закривають Центральну районну лікарню Кременчуцького району, яка стала центром поширення COVID-19: із нею пов'язана половина випадків захворювання в місті.

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Гігієна рук дозволяє знизити рівень поширення інфекційних захворювань, нагадали в Центрі громадського здоров’я. Регулярно мити руки з використанням повсякденних миючих засобів слід:

на початку та в кінці робочого дня;

перед приготуванням, прийомом та роздачею їжі;

після відвідування туалету або зміни підгузку;

перед використанням контактних лінз;

перед обробкою ран;

перед прийомом ліків;

після контакту з предметами чи поверхнями;

після контакту з тваринами;

після контакту з будь-якими біологічними рідинами (кров, слина тощо).

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Наразі в Україні збалансовані всі складові продовольчої безпеки: відсутній дефіцит продовольства, нормалізувалися ціни на нього та здійснюється підтримка виробників продовольчої продукції, заявив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Ігор Петрашко.

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У Почаївському психоневрологічному інтернаті Тернопільської обласної ради у трьох працівників підтвердили COVID-19.

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У Подільську на Одещині розгорнули уніфікований намет пункту прийому мешканців для медичного обстеження людей із симптомами коронавірусної хвороби.

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Як змінити режим харчування на карантині. Лікар-дієтолог пропонує правила. щоб уникнути депресії, безсоння, зайвої ваги.

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Державний центр зайнятості зареєстрував 166 тисяч нових безробітних із початку карантину.

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В Україні пік захворюваності на коронавірусну хворобу COVID-19 завершиться орієнтовно 8-9 травня, заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

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Офіс Президента опублікував оперативний звіт щодо використання спеціального фонду, створеного для боротьби з поширенням коронавірусу при ОП, обсяг якого становив понад 374 мільйони гривень.

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У Житомирі на карантин закриють гуртожиток на проспекті Миру, 12, де виявили трьох хворих на коронавірус.

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У зв'язку з обмежувальними заходами масові заходи у столиці до 8 та 9 травня проводитися не будуть, заявив Київський міський голова Віталій Кличко.

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У Києві в гуртожитку на вулиці Борщагівській виявили хворого на коронавірус.

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У Києві відкрилися три ринки - "Деміївський", "Маяк" та "Базар на Лісовій".

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У Києві зареєстрували вже 1583 підтверджених випадків захворювання на COVID-19.

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У Збройних силах України за минулу добу нових випадків інфікування коронавірусом не зафіксовано, хворіють 38 осіб.

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Прем'єр-міністр Денис Шмигаль припустив, що після 22 травня карантин в Україні продовжать, але плануються подальші його послаблення.

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У Києві дозволять кав’ярням продавати каву на виніс. Підприємці зможуть працювати вже цього тижня.

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У Сумах через хворого на COVID-19 поліцейського на самоізоляцію відправили роту його колег.

***

В Україні зафіксували 12 697 випадків коронавірусної хвороби COVID-19. За добу зафіксовано 366 нових випадків.

***

МВС прийняло рішення щодо закупівлі засобів індивідуального захисту та дезінфекції виключно у українських товаровиробників. Наразі для захисту 350-тисячного колективу МВС закупило в КНР у березні-квітні 1,5 млн шт. респіраторів, понад 260 тис. шт. костюмів біологічного захисту, 100 650 експрес-тестів, 1000 термометрів, понад 200 тисяч пар одноразових рукавичок.

*** Як дезінфікувати автомобіль? Розбризкайте антисептик по салону. Речовина має потрапити на всі його поверхні.

Вийдіть з автомобіля і почекайте 5-7 хвилин, поки антисептик осяде і висохне.

Провітріть авто.

Використайте серветку з антисептиком, аби протерти поверхні, з якими контактуєте під час поїздки. І не забувайте, вміст спирту у антисептику має бути мінімум 60%! Джерело: coronainfoua/instagram

4.05.2020

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У Києві затвердили вимоги до реалізації "швидкої" їжі у МАФах та чайних і кавових напоїв на винос в умовах протиепідемічних обмежень.

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У Сумах починають прибирати створені на період карантину контрольно-пропускні пункти.

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В Україні навчальний рік в зв'язку з карантином через епідемію коронавірусу завершиться дистанційно.

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Про повне завершення карантину можна буде говорити наприкінці червня або й пізніше, залежно від епідеміологічної ситуації.

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Відновити призупинену через карантин роботу ряду сфер вирішили у Тернополі, зокрема приватні стоматологічні клініки зможуть надавати ургентну допомогу, також дозволять продавати продукти швидкого харчування.

Карантин у Тернополі / Фото: Олег Снітовський, Укрінформ

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Кабінет міністрів опублікував перелік доволених видів медичної допомоги у лікарнях на час карантину.

В оприлюдненій постанові зокрема зазначається, що на період карантину забороняється закладам охорони здоров’я проведення планових заходів з госпіталізації та планових операцій, крім:

надання медичної допомоги на території областей, м. Києва, в яких заповненість ліжок у закладах охорони здоров’я, визначених для госпіталізації пацієнтів з підтвердженим випадком COVID-19, становить менш як 50 відсотків;

надання медичної допомоги внаслідок ускладненого перебігу вагітності та пологів;

надання медичної допомоги вагітним, роділлям, породіллям, новонародженим;

надання медичної допомоги у спеціалізованих відділеннях закладів охорони здоров’я пацієнтам з онкологічними захворюваннями;

надання паліативної медичної допомоги у стаціонарних умовах;

проведення інших невідкладних і термінових заходів з госпіталізації та планових операцій, якщо внаслідок їх перенесення (відтермінування) існує значний ризик для життя.

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З 11 травня в Україні дозволять, зокрема, роботу літніх майданчиків кафе та ресторанів за умови одно- чи двомісного розміщення за столами та роботу закладів громадського харчування на виніс.

Відповідно до постанови буде дозволено:

роботу літніх майданчиків кафе і ресторанів під відкритим небом за умови забезпечення санітарних та протиепідемічних заходів (дотримання відстані не менше 1.5 метра між столами та одно- двомісного розміщення клієнтів за одним столом, забезпечення персоналу та відвідувачів засобами індивідуального захисту);

роботу закладів громадського харчування на виніс.

Крім того, дозволять діяльність нотаріусів, адвокатів та аудиторів і надання стоматологічних послуг.

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Бессарабський ринок у Києві підготовував усі необхідні засоби захисту від COVID-19 та чекає дозволу на відкриття.

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На пасажирів літаків чекають суттєві зміни - обов'язкові маски, соціальна дистанція, теплові сканери, розрахунки тільки безготівкові.

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Президент Володимир Зеленський заявив, що пом’якшення карантину не може бути передчасним та побажав українцям терпіння.

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У Сумах через захворювання на COVID-19 однієї з продавчинь закрили супермаркет, персонал магазину на самоізоляції, розпочато обстеження контактних осіб.

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У Києві з 12 травня планують послабити карантин. Як повідомив мер Віталій Кличко, на першому етапі відкриють:

непродовольчі магазини (загальною площею до 300 м кв.): з вимогою присутності не більше 1 відвідувача на 10 м кв. площі приміщення та з обов‘язковою санітарною обробкою приміщення двічі на день. Великі торгові центри та магазини в них на першому етапі не відкриють;

перукарні та салони краси (за попереднім записом та не більше 1 клієнта на кожну послугу одночасно): з вимогою санітарної обробки (або кварцування) робочого місця після кожного клієнта;

кав‘ярні та ресторани (на виніс): з вимогою санітарної обробки приміщення двічі на день;

парки та сквери: групами не більше двох людей або, якщо з дітьми, - двоє дорослих, двоє дітей;

тимчасові споруди (ларьки): із забороною споживання їжі та напоїв на місці;

невеликі виробництва непродовольчих товарів та підприємства побутового обслуговування (ательє, побутові послуги та інші): із дотримання вимоги не більше 1 співробітника на 10м2 та не більше 1 клієнта на 10м кв.;

адвокатські та нотаріальні бюро, аудитори: з вимогою не більше 1 відвідувача на 10 м кв. площі приміщення;

автокінотеатри.

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Черкаська ОДА спрямувала позовну заяву до Черкаського окружного адмінсуду щодо визнання незаконним та скасування рішення виконавчого комітету Черкаської міської ради №331 від 30 квітня.

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Закарпатська лабораторія, де проводять дослідження на COVID-19 / Фото: Сергій Гудак, Укрінформ

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У гуртожитках села Велика Олександрівка, села Петропавлівське, села Чубинське Київської області хворих не виявлено. Також стабільна ситуація в гуртожитках міста Вишневого та села Петропавлівська Борщагівка. Лабораторія підтвердила 10 випадків зараження серед мешканців гуртожитку державного навчального закладу що у місті Українка, вулиця Юності 17.

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У Заводському районі Запоріжжя біля гуртожитку, в якому виявили випадок захворювання на COVID-19, чергує поліція. Всіх, хто мешкає на одному поверсі із хворою, залишили на самоізоляції.

У Запоріжжі – черговий випадок коронавірусу в гуртожитку / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

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Власник ресторану Микола Тищенко запевняє, що під час карантину ресторан "Велюр" готував страви виключно на доставку і самовивезення.

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Поліція встановила у Києві порушення карантинних вимог у ряді столичних закладів громадського харчування.

Мова, зокрема, йде про ресторани "Велюр", "Fabius" та інші.

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У центрі Хмельницького пройшов мирний мітинг підприємців, які вимагали скасувати заборону на відкриття промислових ринків. Міський голова Олександр Симчишин пообіцяв від їхнього імені звернутися до центральної влади з відповідною пропозицією.

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У Луцьку через порушення встановлених правил заборонили роботу одного із семи продуктових ярмарків, відкритих минулого тижня як альтернативу ринкам.

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Уряд з 11 травня розпочинає зняття перших обмежень і переходить до концепції адаптивного карантину.

Зокрема, відкриваються:

парки, сквери, зони відпочинку;

музеї, бібліотеки, тренування в командних видах спорту для професійних команд на закритих базах;

стоматологи, аудитори, адвокати, нотаріуси, сервіс побутової техніки.

Також буде дозволено:

працювати салонам краси, перукарням, але за певних умов;

закладам громадського харчування на виніс;

літнім майданчикам кафе і ресторанів просто неба;

оптова і роздрібна торгівля непродовольчими товарами;

закладам побутового обслуговування населення за визначеними критеріями.

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Кабінет міністрів продовжив карантин в Україні до 22 травня, але з 11 травня – пом’якшення.

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Київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що у столиці планують почати перший етап виходу з карантину 12 травня, з огляду на епідеміологічну ситуацію.

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Обмежувальні заходи для боротьби з СOVID-19 діятимуть в Україні до 11 травня, як і було заплановано раніше, однак країна вже готується до виходу з карантину.

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Літаками з Шарм-ель-Шейху та Дубаю до України прибули понад 350 українців, які встановили мобільний додаток «Дій вдома» та зобов’язалися знаходитись на самоізоляції за вказаними у ньому адресами.

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Кабінет міністрів дозволить проведення планових операцій, які були заборонені під час карантину.

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В Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.

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У місті Дніпрі 75-річчя перемоги над нацистською Німеччиною відзначать, зокрема, онлайн-розповідями про тодішніх і нинішніх героїв. Про особливості святкування в умовах карантину розповів мер міста Борис Філатов.

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Протягом минулої доби у Чернівецькій області виявлено 69 випадків інфікування коронавірусом, водночас 21 мешканець регіону вилікувався від захворювання.

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Правила виклику екстреної медичної допомоги

У зв’язку із пандемією COVID-19 збільшилося навантаження на систему екстреної медичної допомоги. Крім викликів, пов’язаних із COVID-19, щодня надходять повідомлення про інші невідкладні ситуації.

Нагадуємо, що у разі підозри на COVID-19 необхідно повідомити про симптоми, інформацію щодо подорожей та можливих контактів із хворим на нову коронавірусну інфекцію.

Це потрібно для того, щоб лікарі, які прибудуть на виклик, мали засоби індивідуального захисту та можливість допомогти.

Усі запитання щодо стану здоров’я, які не потребують невідкладної медичної допомоги, можна поговорити із своїм сімейним лікарем.

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Через українсько-польський кордон намагалися вивезти близько 200 тисяч поліетиленових рукавичок, які підпадають під заборону експорту.

3.05.2020

Народний депутат Микола Тищенко заявив про те, що його ресторан "Велюр" заплатить штраф, коли підтвердиться, що він порушив закон, а також пообіцяв до закінчення карантину готувати обіди для київських лікарів.

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У Житомирській області виявлено сім випадків зараження коронавірусом, загальна кількість хворих сягнула 430.

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Ще в одному гуртожитку Запоріжжя виявили випадок захворювання COVID-19.

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Головний санітарно-епідеміологічний лікар Черкаської області Людмила Кравченко вважає рішення міської влади Черкас про скасування карантинних обмежень передчасним.

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Журналіст, побитий у ніч на 2 травня на проспекті Науки у Харкові, де він знімав відеорепортаж про дотримання карантину, почувється нормально.

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Міністерство охорони здоров'я України просить не додавати медичним працівникам роботи новими випадками зараження коронавірусом і ще трохи потерпіти карантинні обмеження.

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У ЗСУ станом на ранок 3 травня підтверджені вже 49 випадків інфікування COVID-19. За минулу добу зареєстрували чотири нові випадки. Хворі (Харківщина – 3 військовослужбовці, Дніпропетровщина – 1 військовослужбовець) лікуються вдома під наглядом медичної служби.

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У селі Познань в Рокитнівському районі Рівненщини встановили контрольно-пропускний пункт.

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Голова Одеської ОДА Максим Куций піддав критиці владу Подільська через ігноруваннія карантинних заходів, що призвело до зростання захворюваності на COVID-19.

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Запроваджені в Україні карантинні та протиепідеміологічні заходи дали свій результат, який полягає в тому, що в Україні відсутні великі спалахи коронавірусної інфекції.

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За минулий місяць кількість тестувань в Україні з метою виявлення хворих на коронавірусну інфекцію зросла з 700 до 7 тисяч на добу. А вже протягом травня їх кількість може бути доведена до 20-25 тисяч на добу.

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Рішення ВООЗ щодо продовження дії глобального режиму надзвичайної ситуації у зв'язку з пандемією коронавірусу дає сигнал, що небезпека ще на дуже високому рівні, наголосив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Станом на 3 травня в Україні підтверджено 11 913 випадків COVID-19, з них 502 протягом останньої доби. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 288 осіб. одужали 1 547 пацієнтів.

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На обласну Програму щодо боротьби із COVІD-19 Рівненщина виділила 25 млн грн., у тому числі 10 млн - на закупівлю засобів індивідуального захисту та апаратів ШВЛ.

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Працівники кіберполіції викрили мережу шахраїв, які пропонували придбати засоби протиепідемічного захисту та ошукали близько тисячі громадян на загальну суму понад 3,5 млн грн.

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У Закарпатській області відкривають ще одну лабораторію, де проводитимуть тестування на COVID-19 методом ПЛР. Тепер у регіоні будуть діяти три такі заклади.

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За минулу добу на Буковині зафіксували 73 нові випадки COVID-19, загалом інфіковано 1818 мешканців області.

2.05.2020

У Житомирській області виявлено 30 нових випадків зараження коронавірусом, їх загальна кількість сягнула 423.

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У першого заступника голови Житомирської обласної ради Сергія Крамаренка лабораторно підтвердили COVID-19.

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У Каховці на Херсонщині, закритій на карантин до 4 травня, за добу підтвердили 15 випадків коронавірусу, у тому числі у двох медиків. Загалом в області - 17 нових випадків COVID-19.

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У Києві ресторатори влаштували акцію під Офісом Президента, щоб привернути увагу влади до проблем бізнесу під час карантину.

Столичні ресторатори влаштували ланч-мітинг під Офісом Президента / Фото: Геннадій Мінченко, Укрінформ

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У Черкасах працюють слідчо-оперативні групи з метою виявлення порушень санітарних правил і норм щодо запобігання захворювання в рамках кримінального провадження за фактом прийняття рішення про послаблення карантину.

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На території Київської області розпочали роботу з дотриманням протиепідемічних вимог 13 агропромислових ринків.

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Карантин у Харкові / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

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На Сумщині коронавірус виявили ще в одному місті обласного значення - у Глухові.

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Через пандемію коронавірусу в Запорізькій області на травневі свята посилили протиепідемічні заходи, зокрема встановили додаткові контрольно-пропускні пости на автомобільних шляхах, які ведуть до узбережжя Азовського моря.

У Запорізькій області на травневі свята посилили протиепідемічні заходи / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

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Станом на 2 травня в Україні підтверджено 11 411 випадків захворюваності на COVID-19, за добу 550 нових випадків.

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За кордоном лікування від коронавірусної інфекції проходять 164 громадянина України. Вони лікуються в 16 країнах, найбільше в Італії – 121.

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Попри коронакризу інфраструктурні та суміжні галузі мають потребу в залученні 150 тисяч нових фахівців, заявив міністр інфраструктури Владислав Криклій.

1.05.2020

У Чернівецькій області за добу зафіксували 78 випадків зараження коронавірусом – від початку епідемії їх загальна кількість сягнула 1745.

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Через пандемію COVID-19 Українська греко-католицька церква перенесла VII сесію Патріаршого собору на друге півріччя 2021 року".

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У Черкасах під стінами Головного управління національної поліції відбувся мітинг за участю місцевих підприємців та представників Національного корпусу Черкас. Учасники акції вимагали дозволити працювати малому і середньому бізнесу.

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Президент Володимир Зеленський у своєму зверненні до українців порадив ще трохи потерпіти і залишитися на травневі свята вдома. Влада дозволила відновити роботу продуктовим та аграрним ринкам і тепер очікує на кроки назустріч від власників ринків.

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Десятки представників малого бізнесу протестували 1 травня у Львові біля міської ради з вимогою «відновити конституційне право на працю».

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Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом ухваленого у Черкасах рішення про послаблення карантинних обмежень.

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У Києві за добу підтверджено 52 випадки захворювання на COVID-19, на карантин закрито два гуртожитки.

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У Хмельницькому відкривають не тільки продуктові ринки, а й кіоски з продажу кави. Втім, усі вони мусять суворо дотримуватися карантинних вимог.

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Міністр охорони здоров’я України Максим Степанов вважає, що скасування карантину у Черкасах може призвести до катастрофи. Діям міської влади Черкас, яка напередодні практично повністю скасувала карантинні обмеження, введені урядом на території України, буде дано відповідну оцінку, зокрема й правоохоронних органів.

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Станом на 1 травня в Україні зафіксовано 10 861 випадок захворюваності на COVID-19, за добу додалися 455 нових випадків.

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У п'ятницю, 1 травня, у Запоріжжі почали працювати перші два продовольчі ринки.

У Запоріжжі заробили перші два продовольчі ринки / Фото: Дмитро Смольєнко. Укрінформ

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30.04.2020

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У Всеукраїнській школі онлайн 1 та 11 травня будуть вихідними, і уроки в ці дні не транслюватимуть.

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У сімох областях станом на 30 квітня перевищений середній по Україні показник летальності від ускладнень COVID-19.

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Агропродовольчі ринки столиці відкриватимуть поступово за умови забезпечення ними виконання низки протиепідемічних вимог.

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Міністерство культури та інформаційної політики, Міністерство охорони здоров’я та Офіс Ради Європи в Україні розробили та випустили інформаційні матеріали 13-ма мовами національних меншин, які мешкають на території України.

Рекомендації з протидії коронавірусу 13-ма мовами / Фото: Міністерство культури та інформаційної політики України

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Критий ринок у Запоріжжі готується до відкриття / Фото: Дмитро Смольєнко, Укрінформ

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На Київщині відновлюють роботу ринків, але "карантинні" вимоги жорсткі

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У Луцьку попри дозвіл уряду вирішили не відкривати продуктові ринки, натомість організувавши роботу сільськогосподарських ярмарків просто неба.

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Одеський залізничний вокзал під час карантину / Фото: Юлій Зозуля, Укрінформ

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У Сумах комісія з ТЕБ і НС рекомендувала виконкому дозволити роботу ринків.

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Через спалах COVID-19 гематологічне відділення Волинської обласної клінічної лікарні зачинили до 8 травня. Тут інфікувалися 21 медичний працівник і щонайменше 14 пацієнтів.

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Карантин в Києві / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

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Відсьогодні на Дніпропетровщині дозволили працювати продовольчим ринкам.

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У Дніпрі міська влада послаблює карантинні заходи, дозволяючи роботу СТО, хімчисток, ремонтних майстерень.

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Закритий на карантин Володимирський ринок у столиці / Фото: Євген Котенко, Укрінформ

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У Міністерства освіти і науки розробили два сценарії проведення цьогорічного зовнішнього незалежного оцінювання.

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Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів розпочала контроль за дотриманням ринками вимог протиепідемічних заходів, встановлених головним державним санітарним лікарем України.

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Заклади вищої освіти зможуть повернутися до стаціонарного навчання в червні за умови зняття низки обмежувальних заходів.

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Автопротест проти несправедливих умов карантину щодо малого бізнесу висловили підприємці Дніпропетровщини. Маршрут колони з 50 автомобілів пройшов через міську раду Дніпра, обласну раду і обласну державну адміністрацію.

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Лікарням Дніпропетровщини передали 40 апаратів штучної вентиляції легенів. Це допомога від партнерів КБ «Південне» – китайської компанії Hongda Blasting Company. Обладнання допоможе рятувати мешканців регіону, хворих на коронавірус.

Китайські бізнесмени передали лікарням Дніпропетровщини 40 апаратів ШВЛ / Фото: Микола М'якшиков, Укрінформ

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Мешканцям пансіонату для осіб похилого віку села Зазим'є, Броварського району Київщини, де зафіксовано спалах коронавірусу, провели тестування. У 13 осіб попередньо підтвердили захворювання.

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На Херсонщині ввели обмеження на відвідування лісів на травневі свята.

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Президент Володимир Зеленський наголосив, що держава має забезпечити надійний план повернення до звичайного життя після карантину.

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У четвер, 30 квітня, підприємці Сум провели у місті автопробіг, виступаючи за зняття карантинних обмежень в їхній роботі.

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У Житомирі автопробіг «Ні подвійним стандартам карантину!», під час якого представники малого і середнього бізнесу вимагали відновити роботу непродовольчих магазинів та ринків, зібрав близько 180 автомобілів.

У Житомирі підприємці влаштували автопробіг / Фото: Василь Хом’юк, Укрінформ

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Ще три населені пункти Херсонщини будуть обмежені у в’їзді та виїзді на святкові та вихідні дні через ситуацію з поширенням коронавірусу.

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До Міжнародного аеропорту «Бориспіль» прибув літак з Китаю, який доправив 400 тис. респіраторів та 50 тис. захисних щитків для українських лікарів.

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Головний санітарний лікар Житомирської області Зіновій Парамонов вимагає, аби міську лікарню Бердичева перевели на карантин через спалах коронавірусу серед її працівників.

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Міністерство цифрової трансформації України презентувало новий серіал "Цифрові гроші" для платформи "Дія.Цифрова освіта".

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Мінітерство охорони здоров'я закликає українців залишатися вдома на травневі свята.

"Я прошу вас залишатися вдома на травневі свята, я прошу вас дотримуватися карантину, я дуже хочу, щоб зранку, коли я зачитую статистку, у нас було 0 захворіли і 0 померлих", - сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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Пом'якшення карантину для малого бізнесу буде з 11 травня.

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У Рівненській області до робити в умовах карантину готові 12 ринків.

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Станом на 30 квітня в Україні лабораторно підтверджено 10 406 випадків захворювання на COVID-19, за добу зареєстровано 540 випадків.

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Міська влада Києва нагадала, що протиепідемічні обмеження у столиці продовжують діяти, а порушення умов карантину тягне за собою штрафи.

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Коронавірус: п'ять порад для зміцнення імунної системи

Для того, аби фізично й ментально вистояти в часи пандемії коронавірусу, потрібно мати міцну імунну систему. Її активізація залежить значною мірою від самої людини. У цій добірці - кілька порад, як це можна зробити.

Збалансоване харчування

Повністю уникнути зараження коронавірусом, поки від нього немає вакцини, не може ніхто. А чекати на неї, за прогнозами експертів, потрібно ще півтора-два роки.

Водночас здорове харчування - це те, що можна втілити в життя вже зараз. Дотримуватися певної дієти не потрібно, варто просто уникати споживання напівфабрикатів.

Найкращі продукти для нашого психічного здоров'я - це фрукти, овочі і злаки, що багаті на складні вуглеводи. Такі продукти важливі для живлення мозку, оскільки повільно вивільняють енергію, що також стабілізує настрій людини.

В ідеалі збалансована дієта повинна включати в себе продукти з високим вмістом вітамінів А, В, С, D і Е, а також заліза, цинку й селену.

Вітаміни групи В, що містяться в зелених овочах, таких як брокколі і шпинат, а також бобах, бананах, яйцях, птиці, рибі й буряку, важливі для мозку. Зокрема, вони стимулюють виробництво "гормонів щастя" - серотоніну й допаміну. У хворих на депресію часто виявляють брак вітамінів B6, B12 та B9 (фолієвої кислоти).

Крім того, дуже важливо піклуватися про здоров'я кишечника, що, згідно з дослідженнями, має помітний вплив на наш настрій і поведінку. Пребіотики та пробіотики, що містяться у ферментованих продуктах, таких як кефір, темпе, квашена капуста, йогурт, здатні зняти запалення, підвищити настрій та когнітивні функції.

Всесвітня організація охорони здоров'я (ВООЗ) також має свої поради, як боротися зі стресом через поширення коронавірусу. Її експерти, зокрема, нагадують, що "для приборкання своїх емоцій не варто вживати алкоголь, наркотики або палити". Якщо почуваєшся пригніченим, краще звернутися до лікаря чи психотерапевта, які можуть допомогти.

Якісний сон - запорука здоров'я

Сон необхідний нашому організму для відновлення клітин, очищення від токсинів, зміцнення пам'яті й обробки інформації. Багато що вказує на те, що нестача сну може мати серйозні наслідки для нашого здоров'я. Зокрема, це може негативно впливати на наш загальний психічний стан, концентрацію й так званий емоційний інтелект (EQ).

Відсутність здорового сну також може збільшити ризик хронічних захворювань, таких як діабет, ожиріння та хвороби серця.

Саме тому дотримання регулярного режиму сну так само важливе, як регулярне харчування або регулярні заняття спортом. Більшості людей цілком вистачає від шести до дев'яти годин сну на добу. Головне - лягати спати і прокидатися в приблизно однаковий час щодня.

Якщо комусь важко заснути через почуття тривоги, варто відмовитися від читання новин перед сном на телефоні або інших електронних пристроях. По-перше, новини самі собою збуджують нервову систему. По-друге, синє світло, яке випромінюють телефон, комп'ютер і побутові прилади, можуть також негативно впливати на якість сну.

Регулярні заняття спортом

Фізичні вправи стимулюють людський організм виробляти хімічні речовини, що допомагають почуватися добре. Крім того, науковці вказують на зв'язок між фізичною активністю, а також поліпшенням сну, зменшенням стресу й тривоги, а також поліпшенням пам'яті й когнітивних здібностей.

Зрозуміло, командні види спорту зараз не на часі, але кожен із нас, безумовно, може тренуватися самостійно. Багато тренерів - інструктори з йоги, персональні тренери, вчителі танців тощо - під час епідемії коронавірусу пропонують свої заняття онлайн. Деякі з них безкоштовні. Усе, що потрібно, - це килимок або рушник на підлозі й надійне інтернет-підключення.

Але не обов'язково заходити так далеко. Для початку варто принаймні виходити на короткотермінові прогулянки, якщо така можливість, попри всі наявні обмеження у зв'язку з пандемією коронавірусу. Згідно з дослідженнями, лише дві години перебування на природі на тиждень допомагають тримати в рівновазі настрій і підтримувати душевний спокій.

Зв'язок із рідними й друзями

Підтримка соціальних зв'язків так само важлива для нашого здоров'я, як здорове харчування, рух і сон. А зараз, коли діють різноманітні обмеження через пандемію коронавірусу, нам як ніколи потрібне спілкування з рідними або друзями.

Так, зараз неможливо запросити друзів чи родичів на вечерю чи влаштувати пікнік. Водночас, сучасні технології подарували нам безліч можливостей. Можна організувати віртуальну вечерю за допомогою відеотелефонії. Повечеряти, піти з другом на віртуальну прогулянку або разом зайнятися якось справою, наприклад, малюванням, допоможуть такі застосунки як Zoom, Houseparty або старі добрі Google Hangouts.

Зробити те, на що раніше не було часу

Вимушена самоізоляція - це не лише обмеження, але й можливість для багатьох відпочити від кругообігу новин, з якого зазвичай важко вистрибнути. У багатьох зараз у з'явився час, якого раніше ніколи не було. Варто згадати, що хотілося вже давно хотілося нарешті почати робити, та спробувати взятися за справу. Це може бути робота в саду чи на городі, приготування їжі, збирання пазлів, рукоділля, медитація, косметичний ремонт в оселі, читання книг на дивані. Зараз може бути дуже вдалий час для того, щоб владнати свої справи і отримати від цього задоволення.

Джерело: DW