Уряд опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня

Уряд опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня

Укрінформ
Кабінет Міністрів опублікував постанову про продовження до 22 червня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та поступове послаблення протиепідемічних заходів.

Відповідна постанова № 392 ухвалення на засіданні уряду в середу, 20 травня.

Документом передбачається встановлення з метою запобігання коронавірусу з 22 травня до 22 червня карантину, "продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211".

Згідно з постановою у регіонах, в яких встановлено карантин, застосовуються визначені протиепідемічні заходи, а також заходи, що додатково встановлені органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції.

Водночас зазначається, що головним державним санітарним лікарем України розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.

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Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

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