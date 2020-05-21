Уряд опублікував постанову про продовження карантину до 22 червня

Кабінет Міністрів опублікував постанову про продовження до 22 червня карантину з метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19 та поступове послаблення протиепідемічних заходів.

Відповідна постанова № 392 ухвалення на засіданні уряду в середу, 20 травня.

Документом передбачається встановлення з метою запобігання коронавірусу з 22 травня до 22 червня карантину, "продовживши на всій території України дію карантину, встановленого постановою Кабінету Міністрів України від 11 березня 2020 р. № 211".

Згідно з постановою у регіонах, в яких встановлено карантин, застосовуються визначені протиепідемічні заходи, а також заходи, що додатково встановлені органами державної влади та органами місцевого самоврядування в межах компетенції.

Водночас зазначається, що головним державним санітарним лікарем України розробляються та затверджуються протиепідемічні заходи, які визначають особливості провадження діяльності суб’єктами господарювання на період карантину.

Як повідомлялося, уряд 20 травня запровадив адаптивний карантин до 22 червня. Із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.