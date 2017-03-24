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24 березня
Аналітика
Збірна України програла Хорватії ключовий відбірковий матч ЧС-2018 (0:1).
25.03.2017 00:25 ·
Це витікає з його стосунків з Віктором Черкесовим, соратником ВВП, якого давно відтискали і таки відтиснули від трону
24.03.2017 20:03 ·
Київавтодор образився на СБУ за «фальсифікації». Але його керівники пішли у відпустки саме зараз і... разом
24.03.2017 17:58 ·
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У Росії горів пороховий завод, є загиблий292 Переглядів • 24.03.2017 21:34
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Астронавти NASA та ЄКА почали ремонт у відкритому космосі710 Переглядів • 24.03.2017 15:24
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У Києві зустріли п'ятий поїзд єднання616 Переглядів • 24.03.2017 11:06
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NASA випробувало двигун для місячно-марсіянської ракети764 Переглядів • 24.03.2017 09:46
Фото
574 Переглядів • 24.03.2017 22:17
185 Переглядів • 24.03.2017 20:39
790 Переглядів • 24.03.2017 16:45
604 Переглядів • 24.03.2017 16:39
БлогиМертва петля у небі над Києвом Віктор Шпак 24.03.2017 01:05
Фото дня
На Луганщині рятувальники провели навчання з ліквідації аварії на залізничному транспорті
Прес-центр
- Спільний прес-брифінг керівництва СБУ та Консультативної місії ЄС
- Релігійна свобода. Як її всебічно забезпечити?
- Кубок героїв АТО
- Трудові права. У який спосіб відстоювати?
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- Преc-центр: Спільний прес-брифінг керівництва СБУ та Консультативної місії ЄС
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23.03.2017 12:00 • зала 1
23 березня о 12:00 відбувся спільний прес-брифінг керівництва СБУ та Консультативної місії ЄС на тему: «Шляхом європейських спецслужб: перший звіт СБУ за європейськими практиками». читати повністю
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- Преc-центр: Релігійна свобода. Як її всебічно забезпечити?
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23.03.2017 15:00 • зала 2
23 березня о 15.00 відбувся “круглий стіл” на тему: "Права віруючого громадянина: загрози сьогодення". читати повністю
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- Преc-центр: Кубок героїв АТО
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23.03.2017 11:00 • зала 2
23 березня об 11.00 відбувся “круглий стіл” на тему: “Всеукраїнська програма психологічної та фізкультурно-оздоровчої реабілітації учасників бойових дій “Відкритий чемпіонат з футболу Всеукраїнської футбольної ліги учасників АТО на Кубок героїв АТО”. читати повністю
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- Преc-центр: Трудові права. У який спосіб відстоювати?
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22.03.2017 17:00 • зала 2
22 березня о 17.00 відбулась дискусія на тему: “Чи можливі в Україні страйки?”. читати повністю
Анонси
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27.03.2017 11:00
Лікує Мельпомена. Як виживають митці з обмеженими можливостями?
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27.03.2017 12:00
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27.03.2017 12:00
Міжнародний турнір зі спортивної гімнастики. П’ятнадцятий ювілейний.
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28.03.2017 11:00
Приватизація без перешкод. Новий закон має прискорити продаж держактивів
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29.03.2017 12:00
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31.03.2017 11:00