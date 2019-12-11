Подкасти
5 днів тому
Просто слухай: уривок із книги «Скок у гречку. Переосмислення подружніх зрад»
Любовна інтрижка - явище, притаманне людям з часів появи людства. Естер Перель нестандартно подає новий погляд на подружню зраду. Бестселер за версією New York Times.
1 тиждень тому
Говоримо з актором театру і кіно Остапом Ступкою
Актор розповів про своє ставлення до вистави «Поминальна молитва», чому любить працювати із молодими режисерами та про потребу розвитку жанру мюзикл в Україні.
2 тижні тому
Просто слухай: уривок із нової повісті Івана Андрусяка «Сірка на порох»
Іван Андрусяк – письменник, який уміє змінюватися. Кожна його книжка – це неодмінно щось нове, несподіване, не схоже на те, що він робив досі.
3 тижні тому
Говоримо з актором театру і кіно Олексієм Вертинським
Актор розповів про любов до своєї професії, пояснив чому боїться «зрадити свою мрію» та не зацікавлений грати в кіно.
1 місяць тому
Говоримо з актрисою театру і кіно Віталіною Біблів
Гостя поділилася з нами чому зненавиділа театр у 6-му класі, які методи використовує, щоб заплакати в кадрі та про свій титул «Міс Васильків-97».
1 місяць тому
Просто слухай: уривок із книги Донни Тартт «Щиголь»
Пропонуємо послухати уривок з роману, який є номером 1 у списку 100 видатних книжок за версією The New York Times.
1 місяць тому
Говоримо з дитячим письменником Сашком Дерманським
Гість розповів, чому лякається, коли його називають сучасним «класиком» та згадав, над якою книгою плакав у дитинстві.
1 місяць тому
Говоримо з художнім керівником театру «Актор» Славою Жилою
Гість розповів нам про застосування нецензурщини в театрі, чому Олег Сенцов після звільнення з полону відвідав саме «Актор» і про коктейль Дон Жуана.
2 місяці тому
Говоримо з Олександром Авраменком, мовознавцем, автором підручників, телеведучим
Гість поділився простими порадами, які допоможуть розібратися з новою редакцією українського правопису та покращать мову кожного.
2 місяці тому
Говоримо з Ірмою Вітовською, актрисою театру та кіно
Гостя поділилася, як визначає хорошого актора, розповіла, що таке патріотичне кіно та які кроки варто зробити, аби такі фільми більше дивилися.
2 місяці тому
Говоримо з письменницею Іреною Карпою
Гостя розповіла про написаний у Парижі роман «Добрі новини з Аральського моря» та зізналася, що скептично ставиться до парижан.
3 місяці тому
Віршована пауза: Василь Стус - поезія совісті
Перед вами книга одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття "Небо. Кручі. Провалля. Вода".
3 місяці тому
Просто слухай: Тім Фернхольц про освоєння космосу або космічний бізнес
Пропонуємо послухати уривок із книги «Космічні мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос та нові космічні перегони».
3 місяці тому
Просто слухай: уривок із книги Джона Гарта «Як Черчилль врятував цивілізацію»
Незаангажований погляд на історію Другої світової війни та визначення ролі Черчилля у ключових подіях, що сприяли перемозі.
3 місяці тому
Говоримо з Євгеном Клопотенком, кулінарним експертом, ресторатором
Гість поділився з нами рецептом закуски з бджіл, розповів, чому потрібно внести український борщ до культурної спадщини ЮНЕСКО, та відкрив таємницю утворення нових смаків