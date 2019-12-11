Подкасти

5 днів тому

Просто слухай: уривок із книги «Скок у гречку. Переосмислення подружніх зрад»

Любовна інтрижка - явище, притаманне людям з часів появи людства. Естер Перель нестандартно подає новий погляд на подружню зраду. Бестселер за версією New York Times.

1 тиждень тому

Говоримо з актором театру і кіно Остапом Ступкою

Актор розповів про своє ставлення до вистави «Поминальна молитва», чому любить працювати із молодими режисерами та про потребу розвитку жанру мюзикл в Україні.

2 тижні тому

Просто слухай: уривок із нової повісті Івана Андрусяка «Сірка на порох»

Іван Андрусяк – письменник, який уміє змінюватися. Кожна його книжка – це неодмінно щось нове, несподіване, не схоже на те, що він робив досі.

3 тижні тому

Говоримо з актором театру і кіно Олексієм Вертинським

Актор розповів про любов до своєї професії, пояснив чому боїться «зрадити свою мрію» та не зацікавлений грати в кіно.

1 місяць тому

Говоримо з актрисою театру і кіно Віталіною Біблів

Гостя поділилася з нами чому зненавиділа театр у 6-му класі, які методи використовує, щоб заплакати в кадрі та про свій титул «Міс Васильків-97».

1 місяць тому

Просто слухай: уривок із книги Донни Тартт «Щиголь»

Пропонуємо послухати уривок з роману, який є номером 1 у списку 100 видатних книжок за версією The New York Times. 

1 місяць тому

Говоримо з дитячим письменником Сашком Дерманським

Гість розповів, чому лякається, коли його називають сучасним «класиком» та згадав, над якою книгою плакав у дитинстві.

1 місяць тому

Говоримо з художнім керівником театру «Актор» Славою Жилою

Гість розповів нам про застосування нецензурщини в театрі, чому Олег Сенцов після звільнення з полону відвідав саме «Актор» і про коктейль Дон Жуана.

2 місяці тому

Говоримо з Олександром Авраменком, мовознавцем, автором підручників, телеведучим

Гість поділився простими порадами, які допоможуть розібратися з новою редакцією українського правопису та покращать мову кожного.

2 місяці тому

Говоримо з Ірмою Вітовською, актрисою театру та кіно

Гостя поділилася, як визначає хорошого актора, розповіла, що таке патріотичне кіно та які кроки варто зробити, аби такі фільми більше дивилися.

2 місяці тому

Говоримо з письменницею Іреною Карпою

Гостя розповіла про написаний у Парижі роман «Добрі новини з Аральського моря» та зізналася, що скептично ставиться до парижан. 

3 місяці тому

Віршована пауза: Василь Стус - поезія совісті

Перед вами книга одного з найтрагічніших і найглибших українських поетів ХХ століття "Небо. Кручі. Провалля. Вода".

3 місяці тому

Просто слухай: Тім Фернхольц про освоєння космосу або космічний бізнес

Пропонуємо послухати уривок із книги «Космічні мільярдери: Ілон Маск, Джефф Безос та нові космічні перегони».

3 місяці тому

Просто слухай: уривок із книги Джона Гарта «Як Черчилль врятував цивілізацію»

Незаангажований погляд на історію Другої світової війни та визначення ролі Черчилля у ключових подіях, що сприяли перемозі.

3 місяці тому

Говоримо з Євгеном Клопотенком, кулінарним експертом, ресторатором

Гість поділився з нами рецептом закуски з бджіл, розповів, чому потрібно внести український борщ до культурної спадщини ЮНЕСКО, та відкрив таємницю утворення нових смаків 

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