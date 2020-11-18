Карантин

18 листопада 2020

17 листопада 2020


Комітет Ради пропонує уряду пакет «карантинної» підтримки туризму і креативних індустрій – Євгенія Кравчук

Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики направив уряду листа з пропозиціями щодо компенсаторних механізмів для закладів креативних індустрій та туризму у зв’язку із запровадженням карантину вихідного дня.

16 листопада 2020


До Ради у вівторок запрошують Шмигаля та весь Кабмін

Перша заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала запросити на пленарне засідання парламенту 17 вересня Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну для звіту про план виходу з карантину та протидії поширенню коронавірусу.


Ще два американські штати посилили карантин

У неділю, 15 листопада, Мічиган і Вашингтон приєдналися до декількох інших американських штатів, оголосивши про відновлення зусиль по боротьбі з коронавірусом на тлі зростання кількості хворих.

14 листопада 2020


В Австрії вводять жорсткий локдаун

В Австрії з вівторка,17 листопада, і до 6 грудня починає діяти жорсткий локдаун, який передбачає закриття магазинів та шкіл, а також цілодобове обмеження виходу з дому.


Франківськ зробив вихідні дні робочими

Івано-Франківськ оголосив на території громади усі вихідні до 30 листопада робочими днями, що дозволяє працювати підприємствам малого і середнього бізнесу.

13 листопада 2020


Радуцький вважає, що локдаун вихідного дня уповільнить епідемію

Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що запроваджений урядом локдаун вихідного дня не розірве ланцюг заражень в Україні на Covid-19, але уповільнить цей процес.


Польща поки не збирається вводити локдаун

Польща поки не вводитиме так званий “національний карантин”, що означає локдаун країни, у зв’язку з тим, що кількість інфікованих коронавірусом упродовж останніх днів дещо зменшилася.

12 листопада 2020


Угорщина посилила обмеження на кордоні - ДПСУ

У зв’язку з посиленням карантинних заходів та запровадженням з 21:00 до 06:00 (за київським часом) на території Угорщини комендантської години, перетин кордону з цією країною обмежується. 

11 листопада 2020

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