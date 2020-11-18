Чехія змінює карантинні обмеження: школярі повернулися за парти, магазини обмежили вхід
У Чехії від середи 18 листопада дещо змінилися карантинні обмеження.
18 листопада 2020
У Чехії від середи 18 листопада дещо змінилися карантинні обмеження.
На сьогодні в Києві закриті на карантин 7 шкіл.
Попри карантинні обмеження, у Франції з 20 листопада почнуть продавати різдвяні ялинки - уряд оголосив їх «товаром першої потреби».
Тисячі словаків узяли участь в акціях протесту проти запроваджених у країні карантинних обмежень у звязку з епідемією COVID-19.
17 листопада 2020
Шотландський уряд запроваджує в 11 муніципалітетах найвищий – четвертий – рівень карантинних обмежень через пандемією коронавірусу.
МКІП у середу подасть на розгляд уряду пропозиції щодо допомоги у рамках підтримки гравців сфери культури, туризму та підприємців креативних індустрій, які постраждали від карантинних обмежень.
Уряд Ізраїлю найближчим часом посилить карантинні обмеження, розширивши зони нічної комендантської години.
Автобусний оператор FlixBus до 18 грудня призупиняє виконання рейсів за маршрутом Київ-Щецин.
Комітет Верховної Ради з питань гуманітарної та інформаційної політики направив уряду листа з пропозиціями щодо компенсаторних механізмів для закладів креативних індустрій та туризму у зв’язку із запровадженням карантину вихідного дня.
У НБУ радять банкам у неробочі дні зачиняти відділення, які незавантажені чи знаходяться у великих торгових центрах і будівлях, що закриті на час карантину вихідного дня.
Станом на 17 листопада найвищий показник захворюваності на COVID-19 зафіксований у Чернівецькій, Житомирській та Сумській областях.
Щоденний брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом в Україні
Станом на середину листопада в Україні через центри зайнятості офіційно працевлаштовано понад 430 тисяч осіб.
16 листопада 2020
Уряд Швеції запровадив заборону будь-яких публічних заходів за участю понад 8 осіб в рамках посилення обмежувальних карантинних заходів у відповідь на погіршення ситуації з COVID-19 у країні.
Національний архітектурно-історичний заповідник "Чернігів стародавній" з понеділка, 16 листопада, відновив свою екскурсійну діяльність.
Київ заради безпеки дітей скасував ІІ (районний) етап учнівських олімпіад.
У Києві закриті на карантин 7 шкіл через випадки захворювання серед вчителів.
Вінницькі підприємці, які працюють на речових ринках, на знак протесту проти карантину вихідного дня перекрили трасу в селищі Стрижавка поблизу обласного центру.
У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні, як і в багатьох країнах світу, запровадили карантин.
Верховній Раді пропонують працювати у пленарному режимі лише у вівторок через поширення COVID-19, а до кінця тижня - у комітетах.
Перша заступниця голови Верховної Ради Олена Кондратюк запропонувала запросити на пленарне засідання парламенту 17 вересня Прем'єр-міністра Дениса Шмигаля та весь склад Кабміну для звіту про план виходу з карантину та протидії поширенню коронавірусу.
Уряд Франції після запровадження другого загальнонаціонального карантину відновив контроль над епідемією COVID-19 і стверджує, що країна подолала пік другої хвилі.
У неділю, 15 листопада, Мічиган і Вашингтон приєдналися до декількох інших американських штатів, оголосивши про відновлення зусиль по боротьбі з коронавірусом на тлі зростання кількості хворих.
Щоденний брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом в Україні
У Південній Австралії переходять у режим підвищеної готовності після повідомлень про перші з квітня 17 нових випадків коронавірусу.
14 листопада 2020
В Австрії з вівторка,17 листопада, і до 6 грудня починає діяти жорсткий локдаун, який передбачає закриття магазинів та шкіл, а також цілодобове обмеження виходу з дому.
Виконавчий комітет Сумської міськради пропонує уряду перенести карантин вихідного дня на понеділок і вівторок.
Поліція припинила концерт у нічному клубі Львова, який проходив з порушенням карантинних вимог.
Американські штати Орегон і Нью-Мексико оголосили про введення суворих заходів щодо стримування поширення коронавірусу на тлі зростання захворюваності.
Івано-Франківськ оголосив на території громади усі вихідні до 30 листопада робочими днями, що дозволяє працювати підприємствам малого і середнього бізнесу.
Канадська провінція Манітоба повертається до суворого локдауну через зростання рівня захворюваності на COVID-19.
Міністерство охорон здоров’я розраховує, що завдяки карантину вихідного дня вдасться втримати рівень захворюваності на COVID-19 на рівні 11-12 тисяч на добу.
В Україні почав діяти карантин вихідного дня, який триватиме щонайменше до кінця осені.
13 листопада 2020
У мерів міст, які відмовилися вводити карантинні обмеження на вихідні дні, продовжується виборчий процес, вони намагаються завоювати популярність.
Голова парламентського Комітету з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування Михайло Радуцький вважає, що запроваджений урядом локдаун вихідного дня не розірве ланцюг заражень в Україні на Covid-19, але уповільнить цей процес.
Національна поліція України має намір збільшити кількість рейдових груп, які перевірятимуть дотримання карантинних обмежень суб’єктами господарювання.
Із 16 листопада закладам професійної (професійно-технічної) освіти рекомендовано проводити навчання за змішаною формою з внесенням змін до графіка освітнього процесу та розкладу занять.
Чорногорія запроваджує в країні комендантську годину через погіршення ситуації з поширенням COVID-19.
Міністерство охорони здоров'я оприлюднило перелік країн «червоної» та «зеленої» зон станом на 13 листопада.
Міністерство освіти та науки рекомендує закладам вищої та фахової передвищої освіти проводити з 16 листопада навчання за змішаною формою.
З 25 травня по 31 жовтня Київським метрополітеном скористалося 132 831,9 тис. пасажирів, за такий же період минулого року у підземці було 214 688,3 тис. пасажирів.
Галицький національний природний парк на Івано-Франківщині у вихідні тимчасово не прийматиме туристів через запроваджений в Україні карантин вихідного дня.
Запроваджений в Україні карантин вихідного дня не розповсюджується на роботу відділень національного поштового оператора Укрпошти.
Польща поки не вводитиме так званий “національний карантин”, що означає локдаун країни, у зв’язку з тим, що кількість інфікованих коронавірусом упродовж останніх днів дещо зменшилася.
Якщо люди не будуть дотримуватися карантинних правил, то вже через місяць буде стовідсоткова заповненість українських лікарень.
Цьогоріч зима для України буде дуже важкою через епідемію коронавірусу.
Щоденний брифінг МОЗ щодо ситуації з коронавірусом в Україні
В іменних запрошеннях на вибори у період дії карантину зазначатимуться рекомендації щодо запобігання поширенню COVID-19.
Бізнес у сферах культури, креативних індустрій, туризму недоотримає 50% доходів через карантин вихідного дня, який запроваджують в Україні з 14 до 30 листопада.
Повний локдаун можливий, коли запрацює протокол медичного сортування, який передбачає надання меддопомогу пацієнту, у якого більше шансів на одужання.
12 листопада 2020
В умовах пандемії COVID-19 жінки частіше потерпають від додаткового навантаження, зменшення доходів та домашнього насильства.
Кабінет міністрів України оприлюднив постанову, яка скасовує адаптивний карантин та запроваджує «карантин вихідного дня» до кінця осені.
Керівництво запорізького АТ «Мотор Січ» відправляє частину співробітників у простій до кінця листопада через епідемію коронавірусу.
У зв’язку з посиленням карантинних заходів та запровадженням з 21:00 до 06:00 (за київським часом) на території Угорщини комендантської години, перетин кордону з цією країною обмежується.
В Австрії продовжили до 22 листопада обмеження виходу з дому у вечірні та нічні години.
Депутати міської ради Коростеня, що на Житомирщині, звернулися до Прем’єр-міністра та голови Верховної Ради з пропозицією відмінити карантин вихідного дня.
Під час проведення повторного голосування на місцевих виборах людям треба мінімізувати час перебування у приміщенні для голосування і утриматися від відвідання таких приміщень із дітьми.
Пасажиропотік аеропортів України скоротився на 63% за січень – жовтень 2020 року, порівняно з аналогічним періодом минулого року.
АТ "Укрзалізниця" забезпечує постійний контроль за дотриманням протиепідемічних заходів, зокрема, посилює його на приміському сполученні.
11 листопада 2020
Уряд Греції у середу оголосив про запровадження загальнонаціональної комендантської години з метою зупинити зростання числа нових випадків захворювання на COVID-19.