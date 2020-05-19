У рівненській лікарні 33 медики заразилися коронавірусом

У Рівненській центральній міській лікарні підтвердили COVID-19 у 33-х медиків.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«У Рівненській ЦМЛ 33 медики мають підтверджений діагноз COVID-19. Вогнище локалізовано. Заклад надалі лікуватиме пацієнтів із коронавірусом», - йдеться у повідомленні.

В ОДА додали, що в окремих випадках не завжди вчасно вдається діагностувати хворобу пацієнта, який надходить в невідкладному стані. Тому медики змушені працювати оперативно, не вивчаючи епіданамнез. Через це й виникають випадки, коли вони інфікуються, як це сталося у Рівненській міській центральній лікарні.

Як повідомляв Укрінформ, у Рівненській області коронавірус підтверджено загалом у 248 медпрацівників. Під час карантину в області звільнилося 347 медиків, з них – 35 лікарів, решта – молодший та середній медичний персонал. Загалом у лікувально-профілактичних закладах Рівненщини працює понад 20 тис. медиків.

Станом на 19 травня на Рівненщині зафіксовано 1204 випадки COVID-19. З них - 88 - дітей. За добу виявлено 31 новий випадок інфікування. Через ускладнення, викликані коронавірусом, зареєстровано померли 29 пацієнтів. Одужали 370 хворих.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.