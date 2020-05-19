У Мукачеві - підозра на спалах COVID-19 у психоневрологічному диспансері

В Мукачеві підозрюють спалах коронавірусу в обласному психоневрологічному інтернаті, у хворих відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики. Точну кількість інфікованих визначають.

Про це на сторінці Мукачівської міськради в Facebook повідомив Євген Мешко, керівник штабу з ліквідації НС у місті.

“В Мукачеві підозра на новий осередок захворювання на COVID-19. Спалах підозрюють в обласному психоневрологічному інтернаті, у хворих відібрано біоматеріали для проведення ПЛР-діагностики, більше про результати буде відомо вже завтра”, - написав Мешко.

Він додав, що у жодному із осередків COVID-19, які раніше були ліквідовані у місті, нині не реєструється нових випадків інфікування.

На сьогодні кількість підтверджених випадків на COVID-19 з початку пандемії в Мукачеві становить 107 осіб. 64 людини одужали, кількість активних випадків на сьогодні становить 41.

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На стаціонарному лікуванні є 164 особи, за минулу добу в інфекційні відділення госпіталізовано 1 пацієнта.

Станом на 19 травня в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових випадків.