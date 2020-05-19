В Мукачеві відновлюють роботу амбулаторій

У Мукачівській ОТГ з 18 травня амбулаторії медичного центру «Сім’я» відновлюють роботу.

Про це повідомляє Мукачівська міськрада у Facebook.

“У Мукачівській ОТГ з 18 травня амбулаторії медичного центру «Сім’я» відновлюють роботу”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що прийом пацієнтів відбувається виключно за попереднім записом через call-центр або ж у сімейного лікаря. Прийом - не 15 хв., як зазвичай, а пів години. Після кожного пацієнта кабінет провітрюють та дезінфікують.

В амбулаторію пацієнтам потрібно приходити в масці та обробляти руки дизінфектором на вході. Якщо немає маски, її нададуть в медзакладі. Також на вході до амбулаторій відвідувачам вимірюватимуть температуру.

Читайте також: На Закарпатті прокуратура перевіряє мережу магазинів через спалах коронавірусу

Станом на 19 травня в місті Мукачево зафіксовано 53 хворих на коронавірус.

Загалом в Україні лабораторно підтверджено 18 876 випадків COVID-19. За добу - 260 нових.