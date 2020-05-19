На Закарпатті прокуратура перевіряє мережу магазинів через спалах коронавірусу

В Ужгороді прокуратура зареєструвала кримінальне провадження через спалах інфекції COVID-19 в одному з торгових закладів - попри захворювання шести працівників, супермаркет й надалі продовжує роботу.

Про це повідомляє Закарпатська обласна прокуратура.

“В Ужгороді прокуратура зареєструвала кримінальне провадження за повідомленням місцевих ЗМІ про спалах інфекції COVID-19 у одному із торгових закладів обласного центру. Зокрема, у повідомленні преси йдеться про те, що попри захворювання шести працівників даного закладу, супермаркет й надалі продовжує працювати”, - йдеться в повідомленні.

У рамках слідства правоохоронці, із залученням відповідних фахівців, перевірять стан дотримання санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам у вказаному закладі, а також вжиті заходи задля запобігання поширенню інфекції серед працівників магазину та мешканців Ужгорода.

Попередня правова кваліфікація у даному провадженні за ч.1 ст. 325 КК України, тобто порушення санітарних правил і норм щодо запобігання інфекційним хворобам та масовим отруєнням.

Підслідність у даному провадженні визначено за Ужгородським відділом поліції. Прокурори Ужгородської місцевої прокуратури забезпечуватимуть процесуальне керівництво за ходом розслідування.

Як повідомляють місцеві ЗМІ, мова йде про мережу супермаркетів “Вопак” в Ужгороді на вулиці Яроцькій.