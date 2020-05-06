Пацієнтів перед плановими операціями тестуватимуть на COVID-19

Всі пацієнти перед плановими операціями проходитимуть ПЛР-тестування на наявність в організмі коронавірусу.

Про це на брифінгу у середу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Проведення планових операцій можливе тільки з чітким дотриманням карантинних та санітарних правил, щоб не було занесення і розповсюдження внутрішньолікарняної інфекції. Тому всі без винятку пацієнти, які будуть проходити госпіталізацію у зв'язку з плановою операцією, спочатку будуть тестуватися ПЛР-тестами, будуть мати самоізоляцію впродовж 2-3 днів після тестування, а потім будуть госпіталізовані в лікарні для проведення операцій", - сказав Степанов.

За його словами, вся ця процедура буде проводитися безкоштовно.

Міністр наголосив, що рішення дозволити проведення планових операцій під час карантину було зумовлене "такою необхідністю, і це передусім стосується онкології та кардіохірургії".

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів дозволив проведення планових операцій, які були заборонені під час карантину.

В Україні станом на 6 травня зафіксовано 13 184 випадки коронавірусної хвороби COVID-19, з них 487 за добу.