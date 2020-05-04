Кабмін зняв "карантинну" заборону на проведення планових операцій - Степанов

Кабінет міністрів дозволить проведення планових операцій, які були заборонені під час карантину.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На час карантину в нашій країні були скасовані та заборонені планові операції. Але час карантину вже складає близько 50 днів. У нас дійсно є вже необхідність проведення планових операцій, в тому числі й за життєвими показниками" - наголосив Степанов.

Він додав, що було прийнято відповідну постанову уряду.

"Уже відразу після опублікування, думаю, завтра, у нас в країні буде дозволено проведення планових операцій, планових госпіталізацій, виключно за життєвими показниками", - підкреслив міністр.

Він зазначив, що ці госпіталізації для проведення операцій будуть здійснюватися виключно після тестування методом ПЛР. За його словами, таким чином ризик інфікування медичних працівників знизиться до нуля.

Як повідомляв Укрінформ, 24 квітня Прем'єр-міністр Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Глава уряду також поінформував, що стартова точка реалізації цього плану може настати 11 травня за умови сприятливої епідемічної ситуації. Кожен етап має чіткі індикатори та залежить від динаміки поширення захворювання.

З 12 березня уряд запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Наразі карантин в Україні продовжено до 11 травня 2020 року.