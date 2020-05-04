В Україні зафіксували 12 331 випадок коронавірусу, за добу - 418

В Україні зафіксовано 12 331 випадок коронавірусної хвороби COVID-19. За добу - 418 нових випадків.

Про це на брифінгу заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"За минулу добу захворіло 418 осіб. З них 26 дітей та 62 медичних працівники. Було госпіталізовано 97 осіб. Зафіксовано, на жаль, 15 летальних випадків. Серед них більшість мали супутні захворювання. При цьому хороша новина - 72 пацієнти одужали. Загалом за весь час пандемії захворіла 12 331 людина", - сказав Степанов.

Він зазначив, що серед усіх хто, захворів, 855 дітей та 2 387 медиків. Загалом 1 619 пацієнтів вже одужали, а летальних випадків 303.

Степанов додав, що за останню добу найбільша кількість зафіксованих випадків коронавірусу в Чернівецькій (69), Київській (69) та Львівській областях (33).