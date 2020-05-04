У світі - понад 3,5 мільйона випадків COVID-19, більш як 248 тисяч летальних

Станом на ранок 4 травня у світі в цілому зафіксовано більше 3,56 мільйонів випадків зараження коронавірусом, включаючи більше 248 тисяч летальних.

Про це свідчать дані Worldometer.

Станом на ранок понеділка 4 травня загальна кількість підтверджених випадків COVID-19 у світі складає 3 566 804. При цьому число померлих із коронавірусом – 248 304. А кількість пацієнтів, які вже одужали – 1 156 982.

У трійку лідерів за числом заражень входять США (1 118 384), Іспанія (247 122) та Італія (210 717).

При цьому варто зазначити, що число нових випадків коронавірусу в Західній Європі зменшується. На цьому тлі ситуація активно погіршується в Російській Федерації (наразі 164 687 випадків).

Фото: AA