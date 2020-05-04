На розробку вакцини проти COVID-19 можуть піти роки – глава МОЗ Німеччини

Розробка вакцини проти коронавірусу може тривати не один рік, і в цьому процесі не виключені невдачі.

Про це заявив міністр охорони здоров'я Німеччини Єнс Шпан, передає DW.

«Я буду радий, якщо вакцину вдасться розробити за кілька місяців», - сказав Шпан. Утім, міністр закликав до реалізму: «На це можуть піти роки, адже можуть трапитися невдачі, як ми вже бачили у випадках з іншими вакцинами», - йдеться в повідомленні.

При цьому міністр указав, що у ФРН індекс репродукції вже тривалий час тримається на позначці нижче 1 (тобто кожен інфікований заражає менш ніж одну іншу людину).

«Це є добрим знаком, і ми разом цього досягли», - наголосив Шпан.

DW також нагадує, що на міжнародній донорській конференції 4 травня планується зібрати 7,5 млрд євро на боротьбу з коронавірусом.

Як повідомлялося, канцлер ФРН Ангела Меркель заявила, що створення вакцини проти коронавірусної інфекції є завданням усього світу, і Німеччина готова брати в цьому участь як можливостями своїх лабораторій, так і грошима.