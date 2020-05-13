У Києві за добу від COVID-19 померли двоє людей – Кличко

У Києві вже зафіксовано 1960 випадків захворювання на COVID-19. За добу померли двоє людей.

Про це на брифінгу поінформував Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Кількість мешканців міста, у яких за минулу добу підтвердили захворювання на коронавірус, збільшилась ще на 30 людей. Серед них один медик. За минулу добу у Києві від коронавірусу померли двоє людей", - сказав Кличко.

За його даними, захворіли сім жінок віком від 21 до 82 років і три дівчинки 8, 9 та 14 рокiв, а також дев’ятеро чоловікiв від 39 до 81 року та хлопчик, якому тринадцять років.

Померли у Києві від коронавірусу з початку епідемії 40 людей.

Водночас за минулу добу одужала 31 людина. Всього коронавірус подолали 169 жителів столиці.

Як повідомлялось, станом на 13 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 425 випадків COVID-19. За добу - 402 нових випадків.