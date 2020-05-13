П'ятеро медиків-добровольців з Дніпра допоможуть Буковині у боротьбі з COVID-19
Про відправку повідомив міський голова Дніпра Борис Філатов у Facebook.
"Сергій, Анастасія, Ірина, Людмила, Олександр. Перші п'ять добровольців: лікарі-інфекціоністи, медсестри, фельдшер. Ті, хто першими із земляків відгукнувся на заклик допомогти Чернівцям у боротьбі з епідемією. В тому числі учасник бойових дій. 10 хвилин тому вирушили в дорогу", - повідомив Філатов.
Він побажав якнайшвидшого їм повернення з перемогою.
Раніше Філатов в ефірі однієї з програм сказав, що готовий організувати відправку лікарів-добровольців до Чернівецької області для допомоги в боротьбі з коронавірусом.
Також від Дніпра в Чернівці вже передали карету швидкої допомоги.
Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на ранок 13 травня 16 425 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 439 летальних, 3 716 пацієнтів одужали. За добу зафіксовано 402 нові випадки.
У Чернівецькій області від першого встановленого випадку інфіковані 2 396 осіб, одужали 390 осіб.
На Дніпропетровщині 748 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. 75 осіб одужали.
Фото: facebook/Borys Filatov