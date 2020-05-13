Майже пів сотні нових випадків COVID-19 зафіксували на Буковині

У Чернівецькій області за минулу добу із майже 200 досліджених зразків аналізів на коронавірус підтвердили 48 нових випадків інфікування.

Про це повідомляють на сайті Чернівецької ОДА.

"На Буковині 12 травня офіційно підтверджено ще 48 випадків зараження коронавірусом. Лабораторний центр дослідив 190 нових зразків. Загальна чисельність інфікованих в області від першого встановленого випадку складає 2444 осіб", - йдеться у повідомленні.

В обласній адміністрації зазначили, що Чернівецька область залишається лідером в Україні не лише за кількістю виявлених нових випадків COVID-19, а й за числом померлих.

Як повідомляв Укрінформ, станом на 12 травня в Україні лабораторно підтверджено 16 023 випадки COVID-19. За добу - 375 нових. Загалом одужало 3 370 людей, летальних випадків 425.

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