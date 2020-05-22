Без температурного скринінгу і обмеження кількості людей: як працюватиме метро у Києві

У Київському метрополітені не будуть перевіряти температуру пасажирам. Також не будуть обмежувати їх кількість.

Про це розповів заступник голови Київської міської державної адміністрації Валентин Мондриївський в ефірі каналу "Україна 24".

"Починаючи з понеділка, будемо дивитися на епідеміологічну ситуацію. В послабленні карантину, яке затвердив уряд, є три показники: кількість протестованих людей, кількість вільних місць в лікарнях - має бути не менше 50%, і третій показник - кількість хворих на 100 тисяч населення. Якщо не буде перевищень і не буде необхідності знову вводити обмеження, то відкриються і ТРЦ", — повідомив він.

Мондриївський також пояснив, як саме працюватиме метро і які будуть обмеження. За його словами, проводити всім температурний скринінг неможливо. Також чергові по станції будуть стежити за обов'язковим носінням масок та рукавичок.

Він зазначив, що обмежити число пасажирів у метро також неможливо, тому такого не буде. Щодо наземного транспорту, верхня межа - це кількість сидячих місць.

Він нагадав, що з понеділка 25 травня у столиці планують відкривати метрополітен. З 23 травня з 12 години починає працювати в повному обсязі наземний транспорт без режиму пропусків.

Як повідомлялось, Київський міський голова Віталій Кличко просить уряд дозволити запровадження другого етапу послаблення обмежень у Києві з 23 травня та дозволити роботу транспорту у столиці.