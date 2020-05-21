Київське метро з 25 травня відновить роботу - Кличко

Столична підземка з 25 травня відновляє свою роботу.

Про це на брифінгу заявив Київський міський голова Віталій Кличко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"З 25 травня буде відновлена робота метрополітену", - сказав він.

Також, за його словами, відкриються промислові ринки та сільськогосподарські ярмарки.

Водночас поки що немає рішення про відновлення роботи ТРЦ.

"Рішення щодо дати відкриття великих торгових центрів ми ухвалимо окремо після того, як метро відновить роботу", - сказав мер Києва.

Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Напередодні, 20 травня, Кабінет міністрів в рамках переходу до другого етапу послаблення карантину дозволив запустити роботу метро з 25 травня.

Також передбачено, що з 22 травня розпочнуться пасажирські перевезення автотранспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні.

Крім того, з 1 червня заплановано запустити залізничні пасажирські перевезення, а з 15 червня поновити авіаційне сполучення.