Дитсадки Києві зможуть відновити роботу на початку червня - Кличко

Дитячі садки та інші освітні заклади у Києві зможуть відновити свою роботу на початку червня.

Про це мер Києва Віталій Кличко заявив, відповідаючи на питання підприємців, під час відеоконференції із Європейською Бізнес Асоціацією, передає пресслужба міського голови.

"Планується, що дитячі садки та інші освітні заклади зможуть відновити свою роботу на початку червня", - сказав Кличко.

Він зазначив, що столиця поступово повертатиметься до звичного життя, і бізнес, що і так багато втратив через кризу, спричинену пандемією, має працювати.

“Місто має поступово повертатися до звичного життя. А бізнес, що багато втратив через пандемію коронавірусу, повинен працювати. Ми це розуміємо і намагаємося створити для цього необхідні умови. Київ поетапно послаблює обмеження”, - сказав Кличко.

Він нагадав, що на першому етапі послаблень дозволили працювати (із дотриманням санітарних норм) кав’ярням та ресторанам на відкритих літніх майданчиках. Почали працювати магазини площею до 300 квадратних метрів, перукарні та салони краси, невеликі виробництва та підприємства побутових послуг. Відкрилися 37 продовольчих ринків.

Після 22 травня почне працювати в звичному режимі наземний громадський транспорт, магазини площею до 1 тис. квадратних метрів. А з 25 травня має відновити роботу і метрополітен.

Кличко зауважив, що великі торговельні центри Київ планує відкривати після відновлення роботи метро. Це, зокрема, пов'язано і з логістикою - бо чимало співробітників і відвідувачів ТРЦ дістаються до торгових центрів на метро.

Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів України дозволив із 25 травня відкрити заклади дошкільної освіти, проте відповідне рішення у кожній області приймає комісія з питань техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій залежно від епідеміологічної ситуації.

Уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито навчальні та дошкільні заклади, заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 28 березня Україна повністю закрила кордон для регулярного сполучення, в тому числі авіаційного. Кабінет міністрів 4 травня продовжив дію карантину до 22 травня, але з 11 травня обмеження були ослаблені.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль 18 травня заявив, що уряд має намір з 25 травня дозволити роботу дитячих садків та метрополітену в Україні.