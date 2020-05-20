Степанов пояснив, що дає адаптивний карантин

Адаптивний карантин дасть змогу повністю контролювати ситуацію з COVID-19 у регіонах України.

Про це сказав міністр охорони здоров'я Максим Степанов на засіданні уряду 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Введення адаптивного карантину дасть нам змогу повністю контролювати ситуацію по Україні з точки зору коронавірусу. Я маю на увазі дуже швидко реагувати по регіонах", - сказав він.

Степанов зазначив, що планується встановити адаптивний карантин з 22 травня до 22 червня 2020 року. За його словами, буде введено певні ознаки епідемічної ситуації в регіонах. А саме інцидентність, це середня кількість випадків захворювання за останні 7 днів на 100 тисяч населення, яка повинна становити менш як 12 осіб на 100 тисяч населення. Також це завантаженість ліжок у закладах охорони здоров'я, визначених для госпіталізації пацієнтів з коронавірусом. Вона повинна становити менш як 50 відсотків.

Степанов додав, що вводиться п'ять етапів, зараз Україна знаходиться на першому етапі, з 22 травня запроваджується другий етап. Кожний етап буде запроваджуватися через 10 днів.

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Як повідомляв Укрінформ, Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Раніше Прем'єр-міністр зазначав, що наступний, третій, етап послаблень карантину містить початок навчальних заходів, відкриття спортзалів та фітнес-центрів (без басейнів) та відновлення міжобласних перевезень. Авіасполучення також може бути відновлене в червні. Але це, окрім ситуації із захворюваністю, також залежить від того, як авіасполучення будуть відкривати інші країни.