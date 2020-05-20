Кабмін запроваджує адаптивний карантин до 22 червня

Кабінет міністрів схвалив рішення, яким запроваджує адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Про це Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль сказав на засіданні уряду 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Нам завтра цю постанову необхідно опублікувати», - сказав Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

У рамках другого етапу послаблення планується запуск громадського транспорту, рух міського і приміського наземного транспорту. Влада дозволить проведення спортивних змагань (з обмеженням до 100 осіб та без глядачів), роботу готелів, окрім хостелів. При цьому робота ресторанів і басейнів у готелях залишатиметься під забороною.

Також буде надана можливість проведення служб у храмах з розрахунку одна людина на 10 кв. м.

А з 25 травня уряд планує дозволити роботу дитячих садочків, а також роботу метрополітену в тих містах, де буде дозволяти епідеміологічна ситуація.

Як повідомляв Укрінформ, раніше Прем'єр-міністр зазначав, що наступний, третій, етап послаблень карантину включатиме в себе початок навчальних заходів, відкриття спортзалів та фітнес-центрів (без басейнів) та відновлення міжобласних перевезень. Авіасполучення також може бути відновлене в червні. Але це, окрім ситуації із захворюваністю, також залежить від того, як авіасполучення будуть відкривати інші країни.