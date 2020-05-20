Українцям нагадують, що дистанція потрібна навіть за послаблення карантину

Дотримуватися фізичного дистанціювання потрібно навіть під час послаблення карантину.

Про це повідомляє Центр громадського здоров'я в Facebook.

"Фізичне дистанціювання, яке також називають "соціальним дистанціюванням", означає збереження простору між собою та іншими людьми. Під час пандемії COVID-19 ВООЗ рекомендує дотримуватися відстані не менше 1 метру", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дотримуючись відстані з іншими людьми, ви захищаєте себе від їхніх біологічних рідин, які можуть потрапити на вас під час кашлю або чхання.

Також фізична дистанція особливо важлива для людей, які мають вищий ризик ускладнень від COVID-19 (вік понад 50 років, наявність супутніх захворювань).

Як повідомляють у ЦГЗ, люди можуть інфікуватися COVID-19, зачепивши рукою поверхню або предмет з вірусом, а потім торкнувшись власного рота, носа чи очей. Однак це не вважається основним способом поширення вірусу.

"COVID-19 може жити годинами або й днями на поверхнях. Фізична дистанція допомагає обмежити можливості контактування із забрудненими поверхнями та інфікованими людьми поза домом", - додали в ЦГЗ.

Станом на 20 травня в Україні лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19. За добу - 354 нових випадків.