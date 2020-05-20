За місяць зможемо вийти з усіх етапів карантину – Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає, що Україна за місяць зможе вийти з усіх етапів карантину, запровадженого для боротьби з епідемією COVID-19.

Про це він сказав на пресконференції, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Я думаю, що через місяць все заспокоїться. Я думаю, що за місяць ми зможемо вийти з усіх етапів (карантину - ред.), - сказав Зеленський.

Він зазначив, що це стане можливо, якщо не буде другої хвилі епідемії COVID-19.

"Першу хвилю ми пройшли, я в цьому впевнений", - додав Зеленський.

За його словами, недопущення другого спалаху коронавірусної інфекції є не лише справою держави, а й місцевої влади.

"Тут все залежить не тільки від держави, тому що у нас в державі все працює, а й трошки від місцевої влади", - зауважив Президент.

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Як повідомляв Укрінформ, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

24 квітня Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив план виходу з карантину в Україні, який складається з 5 етапів. Перші послаблення карантинних обмежень в Україні стартували з 11 травня. Наступний етап послаблення очікується 22 травня. Тоді планується, зокрема, відновити міський наземний транспорт, а також приміський.