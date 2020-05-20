МОЗ представить уряду документ щодо введення адаптивного карантину в регіонах

Міністерство охорони здоров’я на засіданні уряду в середу, 20 травня, представить документ, що стосується впровадження адаптивного карантину в регіонах.

Про це сказав міністр охорони здоров’я Максим Степанов на брифінгу в середу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Дійсно, сьогодні на засіданні уряду той документ, який ми представляємо, він буде передбачати саме адаптивний карантин. Адаптивний карантин передбачає, що є критерії, і якщо їх проходить область, то є пом’якшення карантину, якщо ці критерії перевищуються, наприклад критерій захворюваності, критерій щодо заповнюваності ліжок, критерій щодо кількості тестувань, якщо вони не відповідають критеріям, відповідно область не переходить в інший етап», - сказав Степанов.

За його словами, показники будуть визначатися станом на 21 травня для того, щоб 22 травня область або переходила в інший етап послаблення карантину, або не переходила.

Щодо того, які саме 8 регіонів України не відповідають критеріям, які б дозволили запустити там транспорт, Степанов зазначив: «Станом на 18 травня це в основному були області, які розташовані в західних регіонах нашої країни: Чернівецька область, Волинська, Рівненська та інші», - сказав міністр.

Водночас він наголосив, що рішення щодо кожної області буде прийматися вже безпосередньо перед переходом до другого етапу пом’якшення карантину.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні станом на 20 травня лабораторно підтверджено 19 230 випадків COVID-19, зокрема за добу виявлено 354 нові випадки. З початку епідемії одужало 5955 осіб, а померло 564.