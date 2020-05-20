Оцінку керівництву МОЗ можна буде давати, коли Україна впорається з COVID-19 – Разумков

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вважає, що висновки про роботу міністра охорони здоров'я Максима Степанова можна буде давати тоді, коли країна здолає коронавірусну інфекцію.

Про це Разумков сказав у вечірньому ефірі телеканалу «112 Україна», передає кореспондент Укрінформу.

«Давати реальну оцінку тому, що і як поетапно ми пройшли - і будемо ще проходити, - виходячи з коронавірусу, можна буде лише згодом. З огляду на те, чим дійсно завершить цей складний для всієї країни період», - зазначив Разумков.

На запитання, чи має намір Рада заслухати Степанова, він уточнив, що керівник МОЗ поки що не буде звітувати, а відповідатиме під час години запитань до уряду.

«Якщо ж ми говоримо про оцінку діяльності медичної сфери, однозначно відповісти на це питання буде важко. Коли говорити про наших лікарів, які нині захищають нас ціною життя, то вони роблять більше ніж можуть - думаю, що на 110 %. Якщо ж говорити про чиновників, то я думаю, що показник буде все ж таки менше», - додав голова ВР.

Водночас, на його думку, якщо порівнювати з низкою інших країн світу, в тому числі США, Україна з цієї ситуацією справляється доволі непогано.