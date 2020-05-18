Разумков припустив, коли Рада може розглянути проєкт постанови про діяльність Кабміну

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков допускає можливість розгляду парламентом цього тижня проєкту постанови про Програму діяльності Кабінету міністрів.

Таку думку він висловив в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Зараз не готовий відповісти (чи буде Верховна Рада розглядати поточного тижня проєкт постанови про Програму діяльності уряду – ред.), але думаю, що таке теж можливо», – сказав Разумков.

Він уточнив, що більшість парламентських комітетів ухвалили рішення щодо спрямування Програми діяльності уряду на доопрацювання.

«Фактично, як тільки новий уряд було обрано, почали розгортатися події, пов’язані з коронавірусом, і той проєкт Програми дій уряду, який був надісланий до Верховної Ради, буде потребувати доопрацювання. Таке рішення було прийнято рядом комітетів, в тому числі й Комітетом економічного розвитку… Уряд теж розуміє, що вона потребує доопрацювання. І, я сподіваюсь, що найближчим часом будуть відповідні рішення», – сказав спікер.

Як повідомляв Укрінформ, уряд зареєстрував у Верховній Раді проєкт постанови №3330 «Про Програму діяльності Кабінету міністрів України» 13 квітня.

Програму своєї діяльності Кабмін затвердив на позачерговому засіданні 2 квітня. Відповідно до неї, до пріоритетних регіональних напрямків діяльності Кабміну належать формування ефективного місцевого самоврядування та органів державної влади на новій територіальній основі, а також оптимізація системи територіальної організації влади на місцях, удосконалення адміністративно-територіального устрою.

Раніше представник уряду в парламенті Василь Мокан (фракція «Слуга народу») повідомляв, що ВР зможе розглянути питання затвердження Програми діяльності КМУ після ухвалення в другому читанні законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Водночас голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія заявляв, що Програма має бути доопрацьована, зокрема в частині національної безпеки та оборони.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, питання про схвалення програми діяльності Кабінету міністрів України розглядається на пленарному засіданні у 15-денний строк після її надходження до ВР.