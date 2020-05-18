Рада може розглянути проєкти постанов про скасування "банківського закону" 19 травня

Верховна Рада може 19 травня розглянути проєкти постанов щодо скасування закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це сказав Голова ВР Дмитро Разумков на брифінгу 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Можливість підписати закон заблокована не тим, що хтось звернуся до суду, тому що такої процедури немає, а заблокована проєктом постанови, який зареєстрований у Верховній Раді і має бути розглянутий... І я думаю, що це відбудеться завтра, або коли профільний Комітет з питань Регламенту, депутатської етики розгляне проєкт цієї постанови, і вона буде розглядатись у залі», – зазначив Разумков.

Водночас, на уточнювальне запитання, чи потрібно для підписання закону чекати на рішення суду, спікер відповів: «Станом на сьогодні, якщо я не помиляюсь, немає такого рішення, яке б забороняло мені щось підписувати».

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Він, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення «банківського» закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування.

Відповідно до Регламенту, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові.

Водночас народний депутат Антон Поляков подав позов до суду, в якому просить визнати протиправними дії Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народного депутата Данила Гетманцева під час розгляду та ухвалення «банківського закону».