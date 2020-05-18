Проєкти постанов про скасування "банківського" закону Рада розгляне цього тижня – депутат

Верховна Рада планує поточного тижня розглянути проєкти постанов щодо скасування закону «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Про це повідомила заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24» 18 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні відбудеться Погоджувальна рада. Очевидно, відбудуться засідання певних комітетів, які ще будуть готувати законопроєкти, в тому числі потрібно розглянути ще й постанови про скасування «банківського» закону, які ми будемо відхиляти на початку цього робочого тижня», – сказала Кравчук.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення «банківського» закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування.

Відповідно до Регламенту, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про ринок землі та передати його на підпис Президентові.