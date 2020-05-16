Разумков спрогнозував, коли Рада розгляне законопроєкт про референдум
Про це він сказав у суботу в інтерв'ю «Радіо Свобода», повідомляє кореспондент Укрінформу.
«Я сподіваюся, що найближчим часом, через декілька тижнів, ми його (законопроєкт - ред.) зможемо винести в зал Верховної Ради та розглянути. З одного боку, важливо, щоб це був один з найбільш збалансованих та якісних законопроєктів, а з іншого боку треба отримати підтримку наших колег (міжнародних партнерів - ред). Я думаю, що це буде корисно і для майбутньої імплементації та впровадження тих норм, які він передбачає», - сказав Разумков.
Він нагадав про те, що пакетом законопроєктів про народовладдя у парламенті опікується перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук.
Як повідомляв Укрінформ, Стефанчук у четвер заявив про те, що робоча група з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії).