Разумков спрогнозував, коли Рада розгляне законопроєкт про референдум

Голова Верховної Ради Дмитро Разумков розраховує на те, що законопроєкт про всеукраїнський референдум, який входить до пакета законопроєктів про народовладдя, через декілька тижнів буде винесений у сесійну залу парламенту для голосування.

Про це він сказав у суботу в інтерв'ю «Радіо Свобода», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Я сподіваюся, що найближчим часом, через декілька тижнів, ми його (законопроєкт - ред.) зможемо винести в зал Верховної Ради та розглянути. З одного боку, важливо, щоб це був один з найбільш збалансованих та якісних законопроєктів, а з іншого боку треба отримати підтримку наших колег (міжнародних партнерів - ред). Я думаю, що це буде корисно і для майбутньої імплементації та впровадження тих норм, які він передбачає», - сказав Разумков.

Він нагадав про те, що пакетом законопроєктів про народовладдя у парламенті опікується перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Стефанчук у четвер заявив про те, що робоча група з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії).