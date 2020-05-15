Законопроєкт про всеукраїнський референдум передали до Венеційської комісії – Стефанчук

Робоча група з напрацювання законопроєкту про всеукраїнський референдум направила його на аналіз до Європейської комісії за демократію через право (Венеційської комісії).

Про це повідомив перший заступник Голови Верховної Ради, представник Президента в парламенті Руслан Стефанчук у програмі «Право на владу» на телеканалі «1+1», передає кореспондент Укрінформ.

«Робоча група, яка займається напрацюванням цих законопроєктів, провела, мабуть, найбільшу дискусію, більше десяти засідань, і сформулювала законопроєкт. На початку березня, як і обіцяли, ми його виставили на всеукраїнське обговорення на сайті Верховної Ради. 14 березня ми мали провести всеукраїнський круглий стіл, щоб урахувати зауваження, які прийшли з усієї України, аби максимально його вдосконалити. Але, на превеликий жаль, до 14-го був оголошений карантин. Та ми не зупинилися: переклали проєкт англійською мовою, виставили на сайті для міжнародного обговорення. Ми отримали сьогодні рецензії від міжнародних організацій, направили цей законопроєкт до Венеційської комісії, через посла направили його до найкращих інституцій Швейцарії, щоб отримати від них свої бачення», – зазначив перший віцеспікер.

За його словами, це необхідно, аби документ став взірцевим законом, і можна було запропонувати українському народу «не просто якийсь ефемерний механізм, який Конституційний суд знову визнає неконституційним, а реальне джерело влади, яке буде мати повну спроможність вчиняти ті дії, на які заслуговує народу України».

При цьому Стефанчук нагадав, що цей документ входить до пакета законопроєктів про народовладдя.

«Законопроєкти про народовладдя – це система, яка включає в себе закон про всеукраїнський референдум, закон про місцевий референдум, закон про народне вето, закон про електронні петиції, закон про «ріколс», тобто відкликання, – вони всі напрацьовуються. Першим справді став законопроєкт про всеукраїнський референдум», – уточнив Стефанчук.

Як повідомляв Укрінформ, Президент Зеленський наприкінці листопада 2019 року пообіцяв, що законопроєкти про народовладдя, які стосуються, зокрема, і процедури проведення референдумів, будуть ухвалені у Верховній Раді найближчим часом.

Голова ВР Дмитро Разумков 18 січня заявив, що над законопроєктом про референдум триває «ювелірна робота».

4 березня проєкт закону «Про всеукраїнський референдум» винесли на громадське обговорення на сайті ВР, яке тривало до 18 березня.