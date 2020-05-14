На Разумкова і Гетманцева подали до суду через "банківський закон"

Народний депутат Антон Поляков подав позов до суду, в якому просить визнати протиправними дії Голови Верховної Ради Дмитра Разумкова та народного депутата Данила Гетманцева під час розгляду та ухвалення «банківського закону».

Про це повідомляє пресслужба Окружного адміністративного суду Києва.

«До Окружного адміністративного суду міста Києва надійшов позов народного депутата України Антона Полякова до Голови Верховної Ради України Дмитра Разумкова та голови Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Данила Гетманцева», - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що позивач просить суд визнати протиправними дії Голови ВР щодо неналежної організації проведення позачергового пленарного засідання парламенту та порушення положень Регламенту під час розгляду та прийняття в першому читанні і за основу проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо окремих питань функціонування банківської системи" (№2571-д).

Позивач також просить визнати протиправними дії Данила Гетманцева щодо незабезпечення дотримання Регламенту ВР та Закону «Про комітети Верховної Ради України» під час засідання Комітету з питань фінансів, податкової та митної політики 30 березня 2020 року в частині включення, розгляду та прийнятті рішення щодо питання проєктів згаданого закону, що були внесені народними депутатами Олександром Дубінським та Ігорем Палицею.

Суд наразі вирішує питання про відкриття провадження в адміністративній справі.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України ухвалила «банківський закон» 13 травня.

Того ж дня народні депутати Антон Поляков (позафракційний ) та Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували у Верховній Раді проєкти постанов 2571-д-П та 2571-д-П1 про скасування результатів голосування ВР від 13 травня про ухвалення у другому читанні та в цілому проєкту закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Раніше Поляков вніс понад 6 тисяч поправок до проєкту «банківського закону».