Рада 19 травня може розблокувати підписання "банківського" закону – депутат

Верховна Рада на пленарному засіданні 19 травня зможе відхилити проєкти постанов, що блокує підписання закону про вдосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності.

Таку думку висловила заступник голови фракції партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24», повідомляє кореспондент Укрінформу.

«У вівторок, я впевнена, ми одним із перших питань розглянемо ці постанови, їх відхилимо, і абсолютно точно цей законопроєкт стане законом, буде підписаний Головою Верховної Ради та Президентом, і набуде чинності», – зауважила політик.

Відповідно до Регламенту Верховної Ради, без розгляду цих документів Голова ВР не може підписати закон про банки та передати його на підпис Президентові.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення «банківського» закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Відразу після ухвалення закону народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування. Станом на 10:30 14 травня тексти проєктів постанов відсутні на сайті ВР.