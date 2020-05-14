Оскарження в КСУ "банківського" закону не вплине на отримання траншу МВФ – депутат

Оскарження в Конституційному Суді закону про удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності не вплине на результат переговорів із Міжнародним валютним фондом і отримання Україною траншу від МВФ.

Про це заявила заступниця голови депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Євгенія Кравчук в ефірі телеканалу «Україна 24».

«Підписи (у зверненні до КС з вимогою розглянути конституційність закону – ред.) можна збирати лише тоді, коли закон буде підписаний і вступить у силу. Я не виключаю, думаю, що так і відбудеться: деякі депутати, деякі фракції можуть звернутися до КС. Але це жодним чином не вплине на меморандум. До того ж, у нас Конституційний Суд може й роками розглядами й ухвалювати рішення. Тому, звичайно, це не буде зупиняти переговори, підписання меморандуму і отримання коштів. Це також не зупинятиме й дію закону,» – пояснила Кравчук.

При цьому вона наголосила, що співпраця з МВФ допоможе розблокувати фінансову допомогу й від інших інституцій, зокрема від Європейського Союзу та Світового банку.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада під час позачергового засідання 13 травня ухвалила Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності».

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

Ухвалення «банківського» закону є однією з двох головних умов МВФ для надання Україні фінансової допомоги (друга умова – ухвалення закону про ринок землі; він був прийнятий 31 березня).

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з МВФ до кінця травня. За його словами, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

Відразу після ухвалення закону про банки народні депутати Антон Поляков (позафракційний) і Олександр Дубінський («Слуга народу») зареєстрували в парламенті проєкти постанов щодо його скасування. Станом на 10:30 14 травня тексти проєктів постанов відсутні на сайті ВР.

Водночас лідер «Батьківщини» Юлія Тимошенко під час засідання Ради 13 травня заявила, що члени їхньої фракції мають намір звернутися до Конституційного Суду щодо відповідності «банківського» закону положенням Основного закону.