"Банківський" закон дає зелене світло для фінансової підтримки України - Зеленський

Президент Володимир Зеленський подякував Верховній Раді за ухвалення так званого "банківського закону" та заявив, що це рішення дає зелене світло для отримання Україною мільярдів доларів фінансової підтримки.

Про це він сказав у відеозверненні.

"Сьогодні відбулося засідання Верховної Ради України. Я дякую кожному нашому народному депутату. Незважаючи на всі чутки та звинувачення, на весь бруд, тиск, ви ухвалили багатостраждальний «банківський» закон. Ваше рішення стало зеленим світлом для отримання Україною важливої фінансової підтримки – це мільярди доларів США", - підкреслив Зеленський.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д).

За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.

На ухваленні цього закону наполягав, зокрема, Міжнародний валютний фонд.