Арахамія припускає, що «банківський» закон набуде чинності до кінця тижня

Закон щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності набуде чинності до кінця тижня, після чого за два-три тижні Україні варто очікувати на отримання першого траншу від Міжнародного валютного фонду.

Про це сказав голова депутатської фракції політичної партії «Слуга народу» Давид Арахамія під час брифінгу 13 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Є технічні питання, ще з моменту підписання Президентом цього закону, тобто сьогодні ми його проголосували і, я сподіваюсь, сьогодні або, можливо, завтра вранці пан голова Верховної ради його підпише і він піде до Офісу Президента. Я думаю, що до кінця цього тижня завершаться всі бюрократичні процедури і закон вступить у дію. І після того два-три тижні треба чекати максимально. Сьогодні, наскільки мені відомо, буде спілкування з головою Фонду (МВФ)», – зазначив він.

Як повідомляв Укрінформ, Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розраховує, що Україна зможе підписати меморандум про співпрацю з Міжнародним валютним фондом до кінця травня.

За його словами, співпраця з МВФ за програмою Stand-by, яка наразі обговорюється, дозволить отримати 5 млрд доларів, з яких 3,5 млрд доларів будуть направлені в держбюджет-2020.

Однією з двох головних умов для отримання Україною допомоги від МВФ є законопроєкту №2571-д «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (друга умова – ухвалення закону про ринок землі).

Рада ухвалила «банківський» закон 13 травня. За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів при мінімально необхідних 226.