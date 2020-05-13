"Батьківщина" звернеться до КСУ через "банківський" закон – Тимошенко

Фракція "Батьківщина" звертатиметься до Конституційного суду через ухвалення закону "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності".

Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Можливо, Міжнародний валютний фонд і "кукловоди" з глобального простору не знають, що після ухвалення цього закону він буде скасований у Конституційному суді, тому що він глибоко неконституційний… І ми будемо обов'язково підписувати звернення до Конституційного суду, щоб більше нікому, ніяким дилетантам і невігласам, на думку не спало такі речі приймати", - сказала Тимошенко.

Політик додала, що "це закон не проти ПриватБанку, а прямо проти суверенітету України".

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).

Фото: ba.org.ua