"Батьківщина" звернеться до КСУ через "банківський" закон – Тимошенко
Про це заявила лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко під час виступу у Верховній Раді, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Можливо, Міжнародний валютний фонд і "кукловоди" з глобального простору не знають, що після ухвалення цього закону він буде скасований у Конституційному суді, тому що він глибоко неконституційний… І ми будемо обов'язково підписувати звернення до Конституційного суду, щоб більше нікому, ніяким дилетантам і невігласам, на думку не спало такі речі приймати", - сказала Тимошенко.
Політик додала, що "це закон не проти ПриватБанку, а прямо проти суверенітету України".
Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада на позачерговому засіданні 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності" (№2571-д).
Фото: ba.org.ua