У Євросоюзі прокоментували ухвалення Радою "банківського" закону

Європейський Союз вітає ухвалення Верховною Радою закону про банки як життєво необхідного для економічної стабільності України.

Про це написав у Twitter голова Представництва ЄС в Україні Матті Маасікас.

«ЄС вітає ухвалення Верховною Радою законопроєкту щодо банківського регулювання. Це життєво важливий захід для захисту державних фінансів та українських платників податків, для економічної стабільності, прозорості, верховенства права і продовження фінансової підтримки з боку Міжнародного валютного фонду та ЄС", - написав дипломат.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 13 травня у другому читанні та в цілому підтримала законопроєкт «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо удосконалення деяких механізмів регулювання банківської діяльності» (№2571-д).

За відповідне рішення проголосували 270 народних депутатів.

Закон, зокрема, унеможливить скасування рішення НБУ про націоналізацію/ліквідацію банків та повернення несправедливої компенсації з держбюджету їхнім попереднім власникам.