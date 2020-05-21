Укрзалізниця готова поновити пасажирські перевезення з 1 червня - Криклій

В АТ "Укрзалізниця" готові до відновлення пасажирських перевезень.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час інспекційного огляду станції “Київ-Пасажирський”, повідомляє пресслужба відомства.

“Вже з 1 червня Україна розпочне перші пасажирські залізничні перевезення у далекому сполученні. Карантин дав час, щоб підготуватися до прийому пасажирів. На станції “Київ-Пасажирський” вже демонтовано МАФи, встановлено сучасну систему відеонагляду, повністю відремонтовано приміський вокзал”, - сказав Криклій.

Відтак, на Вокзальній площі та у конкорсі вокзалу демонтовані 35 МАФів, також відремонтовано будівлі приміського вокзалу, який відтепер з’єднано накриттям з зарежимленими платформами, що унеможливлює потрапляння безквиткових пасажирів. Крім цього, замінено освітлення, встановлено сучасні лави та урни, оновлено фасад, вестибюль, квиткові каси, обладнано нові туалети, які враховують потреби маломобільних груп, у тому числі, людей з інвалідністю та мам з немовлятами.

Окрім ремонту на вокзалах станції “Київ-Пасажирський” були проведені заходи з посиленням безпеки та встановлено нову систему відеонагляду – 22 камери, що мають функцію розпізнавання обличчя. Це допоможе попередити крадіжки, а також дасть можливість правоохоронним органам відстежувати правопорушників, які пересуваються поїздами.

Криклій наголосив, що такі системи необхідно встановити і на приміському вокзалі.

Міністр також оглянув ремонтні роботи на ескалаторі у вестибюлі Центрального вокзалу та доручив завершити їх у коротші терміни, а не до кінця року, як планувалося Укрзалізницею.

“Ні про які глобальні реформи не може бути й мови, якщо ми більше року ремонтуємо ескалатор”, - підкреслив очільник Мінінфраструктури.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

З 11 травня в Україні розпочався перший етап послаблення карантинних обмежень. При цьому Кабмін дозволив працювати деяким торговельним закладам та закладам побутового обслуговування населення. Другий етап пом’якшення карантинних заходів має розпочатися 22 травня. До 22 червня в Україні діятиме адаптивний карантин.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованому міністром інфраструктури, з 22 травня запрацюють перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, з 25 травня запрацює метро, з 1 червня залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.

Фото: пресслужба Мінінфраструктури