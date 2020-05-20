Укрзалізниця не підніматиме ціни на квитки після карантину - Криклій

Підвищення вартості проїзду залізничним транспортом в Україні після завершення карантину не відбудеться.

Про це сказав міністр інфраструктури України Владислав Криклій під час брифінгу 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Те, що стосується залізничних перевезень, там це напевно найбільш чутливе питання, підвищення вартості (квитків - ред.) не відбудеться. Ми чудово усвідомлюємо соціальний ефект і важливість цих перевезень", - зазначив Криклій.

За його словами, вартість пасажирських квитків на автобусні та маршрутні перевезення також не має зростати. Адже ціна квитків на ці види транспорту встановлюється кожним містом окремо. "Вона (ціна - ред.) немає збільшуватися, якщо міста не вирішать її переглядати, чого б ми не радили, теж враховуючи соціальний аспект цього питання", - підкреслив урядовець.

Як повідомлялося, уряд з 12 березня запровадив в Україні карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19. Зокрема, було закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, рух наземного транспорту в містах, припинено міжміське і міжобласне автомобільне, залізничне і авіасполучення.

20 травня на своєму засіданні Кабмін запровадив адаптивний карантин до 22 червня, водночас із 22 травня розпочнеться другий етап пом’якшення карантинних заходів.

Відповідно до графіка відновлення роботи транспорту в Україні, опублікованому міністром інфраструктури, з 22 травня запрацюють перевезення автомобільним транспортом у міському, приміському, внутрішньообласному та міжнародному сполученні, з 25 травня запрацює метро, з 1 червня залізничні пасажирські перевезення у міському, регіональному, міжобласному сполученні та міжобласні пасажирські перевезення автомобільним транспортом, а з 15 червня поновиться авіаційне сполучення.