Зеленський не вірить, що реформа Укрзалізниці відбудеться найближчим часом

Реформа АТ "Укрзалізниці" не відбудеться найближчим часом через її складність та брак коштів.

Про це заявив Президент України Володимир Зеленський під час пресконференції 20 травня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На папері є повністю реформа Укрзалізниці. Чи вірю я в те, що вона відбудеться найближчим часом? - Ні. Вона дуже складна, їм треба багато грошей", - сказав Зеленський.

Він підкреслив, що нині Укрзалізниця втрачає частину прибутків у зв'язку з пандемією COVID-19, і тому реформа наразі не втілюється у життя. За словами Президента, він також не може вимагати від міністра інфраструктури України Владислава Криклія швидкого реформування вітчизняної залізничної галузі, адже міністр нині "90% свого часу присвячує коронавірусу".

Зеленський зазначив, що, на його думку, реформа Укрзалізниці почне впроваджуватись в Україні через місяць - вже після повного завершення карантину.

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Як повідомляв Укрінформ, у жовтні 2019 року Верховна Рада України ухвалила Програму дій Кабінету міністрів України на наступні п’ять років, яка передбачає реформу залізничного транспорту України. Зокрема, планується розділити монополіста на ринку залізничних перевезень АТ “Укрзалізниця” на три окремі компанії: оператора інфраструктури, вантажного перевізника та пасажирського перевізника. Крім того, планується створити конкурентний ринок залізничних перевезень та провести реформу системи тарифоутворення на послуги залізничних перевезень.

АТ “Укрзалізниця” було виключено з переліку об’єктів державної власності, які не підлягають приватизації.