Укрзалізниця звільнила керівництво філії швидкісної компанії

АТ "Укрзалізниця" відсторонила керівництво філії «Українська залізнична швидкісна компанія» (УЗШК) та перезапустить відбір постачальника харчування для швидкісних поїздів.

Про це сказав в.о. голови правління АТ "Укрзалізниця" Іван Юрик, повідомляє пресслужба компанії.

"Керівництво філії «Українська залізнична швидкісна компанія» не забезпечило прозорість відбору контрагента, тому відсторонено від виконання службових обов’язків", - заявив Юрик.

Він зазначив, що департамент безпеки АТ "Укрзалізниця" наразі проводить службову перевірку щодо попереднього відбору постачальника харчування у швидкісних поїздах.

"Але вже зрозуміло, що вони були організовані неналежним чином. При проведені аукціону ми врахуємо ті недоліки, які на сьогоднішній день стали очевидними", - додав Юрик.

Очільник Укрзалізниці наголосив, що особисто проконтролює, щоб новий конкурс проводився у відповідності до чинного законодавства та максимально публічно. Адже компанія має обрати надійного і якісного постачальника зазначених послуг.

«У результаті Укрзалізниця отримає найвигідніші умови співпраці, а наші клієнти – пасажири якісну продукцію та високий рівень сервісу», — резюмував Юрик.

Як повідомляв Укрінформ, 14 травня відбулось розкриття комерційних пропозицій та аукціон в рамках відбору контрагента з організації харчування пасажирів поїздів Інтерсіті та Інтерсіті+ . Найвищу ціну — 4,025 млн грн щомісячної комісійної винагороди — запропонувала компанія ТОВ «Грінед».

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Загалом, участю у відборі зацікавилось 9 компаній, серед яких відомі міжнародні та вітчизняні оператори. Після оцінки відповідності кваліфікаційним вимогам пропозицій учасників до участі в аукціоні було запрошено 7 компаній, з яких 6 взяли участь в аукціоні.

Після оголошення переможця низка українських ЗМІ почали повідомляти про те, що в Укрзалізниці обрали маловідому компанію, яка "не змогла підтвердити наявність досвіду роботи в сфері постачання харчування".