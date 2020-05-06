Укрзалізниця призипунила тендер на закупівлю газу через скарги учасників

АТ "Укрзалізниця" призупинила проведення аукціонів у рамках тендеру на закупівлю понад 113 млн кубометрів газу через перехресні скарги трьох учасників тендеру.

Про це повідомляє пресслужба АТ "Укрзалізниця".

"5 травня зірвано проведення аукціонів у рамках тендеру на закупівлю понад 113 млн м3 газу через перехресні скарги трьох компаній із схожими формулюваннями, що було направлено майже одночасно за кілька годин до кінцевого терміну оскарження", - йдеться у повідомленні.

У рамках тендеру на постачання газу по кожному з 5 лотів до аукціону було допущено від 4 до 5 учасників. Відхилено лише одну пропозицію по одному лоту. Натомість, напередодні аукціону від компаній почали надходити перехресні скарги з вимогами виключити одне одного, що може свідчити про змову та навмисний саботаж тендеру з боку учасників ринку.

За словами директора з питань закупівель АТ «Укрзалізниця» Сергія Довгаленка, тендер на закупівлю газу був оголошений у системі ProZorro ще у грудні 2019 року. Тендерна документація пройшла численні оскарження в Антимонопольному комітеті та відповідні коригування, проводилися зустрічі з учасниками ринку та залучалися незалежні експерти.

«Але вже навіть на цьому етапі ми спостерігали ознаки «тролінгу». Компанії, які подавали скарги на документацію в АМКУ, на сам тендер навіть не вийшли. Схожим чином поводилися деякі компанії, протягом років зриваючи тендери на постачання дизпалива та мастил, про що ми теж неодноразово заявляли», — зазначив він.

В компанії очікують, що Антимонопольний комітет України швидко надасть належну оцінку діям так званих «тендерних тролів» та розблокує проведення тендеру на закупівлю газу для потреб залізничної галузі.

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Як повідомляв Укрінформ, АТ «Укрзалізниця » 5 травня 2020 року провела перші три конкурсні відбори постачальників дизельного пального для потреб залізничної галузі за рамковою угодою, за підсумком яких змогла купити пальне за ціною нижче від середньоринкової на 9,4 млн грн.