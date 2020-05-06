Укрзалізниця продасть на аукціоні 60 тисяч тонн брухту чорних металів

АТ "Укрзалізниця" підготувало до продажу на електронних аукціонах в системі ProZorro 60 тис. тонн брухту чорних металів.

Про це повідомив директор з правових питань та майнової політики АТ «Укрзалізниця» Артур Резнік, інформує пресслужба УЗ.

«Пакет документів на продаж 60 тис. тонн брухту чорних металів готовий. Наразі триває відбір компанії для проведення оцінки вказаного брухту, як того вимагає процедура», — сказав він.

Резнік уточнив, що у разі оперативного проходження усіх необхідних процедур продаж брухту може розпочатися наприкінці травня-початку червня 2020 року.

Як повідомлялося, упродовж 2020 року Укрзалізниця має намір суттєво збільшити продажі металобрухту, заплановано до продажу 276 тис. тонн.

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Протягом 2019 року на відкритих торгах через електронні майданчики «Прозорро.Продажі» Укрзалізниця продала 97,212 тис. тонн металобрухту на суму 579,935 млн грн.