Укрзалізниця виставила на Prozorro 73 тисячі тонн металобрухту
Про це повідомляє у четвер пресслужба компанії.
Початкова вартість 12 лотів становить майже 379 млн грн, але в Укрзалізниці планують отримати не менше 400 млн грн від продажу цієї партії металобрухту. Аукціони за запропонованими лотами відбудуться упродовж серпня.
У компанії зазначають, що пішли назустріч потенційним покупцям - врахували пропозиції і починають продаж металобрухту за новими умовами.
"Відтепер ми реалізуємо металобрухт, який вже завантажено у вагони. Крім того, зменшили до 50% передплату, після якої будемо починати відвантажувати брухт (раніше була 100%). А за несвоєчасне відвантаження запроваджуємо для компанії штрафні санкції", - прокоментував директор з правових питань та майнової політики Укрзалізниці Артур Резнік.
У компанії впевнені, що продаж металобрухту позитивно позначиться як на фінансових результатах Укрзалізниці, так і на стані українського профільного ринку.