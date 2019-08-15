Укрзалізниця виставила на Prozorro 73 тисячі тонн металобрухту

АТ "Укрзалізниця" виставило на продаж через електронний майданчик "Prozorro.Продажі" чергову партію брухту чорного металу.

Про це повідомляє у четвер пресслужба компанії.

Початкова вартість 12 лотів становить майже 379 млн грн, але в Укрзалізниці планують отримати не менше 400 млн грн від продажу цієї партії металобрухту. Аукціони за запропонованими лотами відбудуться упродовж серпня.

У компанії зазначають, що пішли назустріч потенційним покупцям - врахували пропозиції і починають продаж металобрухту за новими умовами.

"Відтепер ми реалізуємо металобрухт, який вже завантажено у вагони. Крім того, зменшили до 50% передплату, після якої будемо починати відвантажувати брухт (раніше була 100%). А за несвоєчасне відвантаження запроваджуємо для компанії штрафні санкції", - прокоментував директор з правових питань та майнової політики Укрзалізниці Артур Резнік.

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У компанії впевнені, що продаж металобрухту позитивно позначиться як на фінансових результатах Укрзалізниці, так і на стані українського профільного ринку.