Цьогоріч Укрзалізниця планує відремонтувати і закупити 50 пасажирських вагонів

У 2019 році АТ "Укрзалізниця" планує капітально відремонтувати і закупити близько 50 пасажирських вагонів.

Про це в інтерв’ю інформаційному агентству УНІАН повідомив голова правління Укрзалізниці Євген Кравцов.

«У минулому році ми оновили близько 120 вагонів, у цьому році плануємо капітально відремонтувати і закупити близько 50 вагонів. Всі вони оснащуються індивідуальними розетками і мають кондиціонери. Сьогодні приблизно половина нашого парку вагонів обладнано кондиціонерами. Розетки є в половині парку купейних вагонів», — повідомив Кравцов.

Він також додав, що при оновленні парку пасажирських вагонів Укрзалізниця надаватиме перевагу сучасним моделям, які використовуються у провідних країнах. Компанія також планує збільшувати парк швидкісних та приміських поїздів.

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Як повідомляв Укрінформ, у травні цього року Укрзалізниця звернулась до Верховної Ради України та Кабінету міністрів України з проханням про державну підтримку залізничних перевезень. Загалом у зверненні йдеться про 7,1 млрд відповідних призначень з державного бюджету, заявив директор з економіки і фінансів АТ «Укрзалізниця» Андрій Рязанцев.

За його словами, за 7 млрд грн Укрзалізниця змогла б придбати понад 60 пасажирських локомотивів, або 250 пасажирських вагонів, або 15 нових 10-вагонних електричок.