Укрзалізниця планує отримати наступну партію локомотивів GE у 2020 році

АТ «Укрзалізниця» завершило перший етап переговорів з компанією General Electric щодо придбання наступної партії локомотивів.

Про це, зокрема, йдеться в інтерв’ю голови правління АТ «Укрзалізниця» Євгена Кравцова інформагентству УНІАН.

«У General Electric завантажене виробництво, нам потрібно підлаштуватися під їхній графік. Зараз обговорюємо поставку від двадцяти до сорока локомотивів», - розповів Кравцов.

Також керівник компанії озвучив плани щодо оновлення парку електровозів. За його словами, в Укрзалізниці визначилися з технічною потребою і з цього питання тривають комунікації з усіма виробниками.

«Мова йде про обслуговування її (техніки - ред.) у наступні десятиліття, що впливає на ціну. Також важливим питання для нас є фінансування. Ми очікуємо отримати його від країн, де знаходяться компанії, у яких будемо закуповувати техніку. Це - широко розповсюджена практика. Зараз найбільшу активність проявляють Alstom і CRRC», - зазначив очільник Укрзалізниці.

У компанії нагадують, що у 2018 році Укрзалізниця підписала меморандуми про співпрацю з Alstom і CRRC щодо будівництва електровозів для Укрзалізниці.

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Як повідомляв Укрінформ, 23 лютого 2018 року в присутності тодішнього президента України Петра Порошенка було підписано угоду між АТ «Укрзалізниця» та компанією General Electric, що передбачає модернізацію локомотивного парку та поставку нових локомотивів на суму 1 млрд дол. США.

Перший етап угоди передбачав постачання 30 вантажних локомотивів, виготовлених у США, а також локалізацію певної частини виробництва в Україні, що становить 10% кінцевої вартості угоди. Поступово рівень локалізації в Україні буде доведений до 40%.

Укрзалізниця вже отримала всі 30 локомотивів General Electric, з яких останні 5 прибули до України 1 лютого 2019 року.