Укрзалізниця заощадить на закупівлі пального 45 мільйонів

АТ "Укрзалізниця" закуповує 60 тис. тонн дизельного пального у чотирьох постачальників з економією майже 45 млн грн.

Про це розповів директор з питань закупівель АТ «Укрзалізниця» Сергій Довгаленко, повідомляється на сайті товариства.

"Укрзалізниця" готова укласти угоди на постачання дизельного пального з економією майже 45 мільйонів гривень", - сказав Довгаленко.

Розкриваючи деталі, він уточнив, що 3 серпня цього року АТ «Укрзалізниця» провело переговори з дев’ятьма постачальниками дизельного пального та має намір укласти угоди з чотирма з них. Весь обсяг був розділений на 6 лотів по 10 тис. тонн.

“Участь у переговорах взяли 9 постачальників дизельного пального: ТОВ «Оіл-Трейд 2018», ТОВ «БНК-Україна», ТОВ «Альянс Енерго Трейд», ТОВ «Анвітрейд», ПП «ОККО контракт», ТОВ «Торговий дім «СОКАР Україна», ТОВ «Глуско Україна», ТОВ «Енерджи Юніон» та ТОВ «Торум». За результатами переговорів переможцями були визнані чотири компанії: ТОВ «Торум» у двох лотах із цінами 25 550 та 25 300 грн за тонну; ТОВ «Оіл-Трейд 2018» у двох лотах з цінами 25 380 і 25 310 грн за тонну; ТОВ «Альянс Енерго Трейд» у одному лоті з ціною 25 320 грн за тонну та ТОВ «Глуско Україна» в одному лоті з ціною 25 250 грн за тонну”, - зазначив менеджер Укрзалізниці.

За графіком переговорної процедури, договори на постачання палива мають бути укладені 9 серпня.

Під час перемовин також обговорювалися загальні питання взаємодії Укрзалізниці та постачальників, зокрема перспективи укладання багаторічної рамкової угоди, яка б спростила участь у тендерах, дозволила зробити постачання дизельного палива більш швидким, прозорим та передбачуваним.