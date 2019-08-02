Укрзалізниця закупить дизпальне за переговорною процедурою - Кравцов

Укрзалізниця закупить дизельне пальне за переговорною процедурою, оскільки всі тендери заблоковано в Антимонопольному комітеті.

Про це повідомив у Facebook голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов.

"На сьогодні в Укрзалізниці заблоковані всі тендери на закупівлю дизельного пального. Наскільки я розумію, окремі гравці ринку знову хочуть спробувати диктувати нам умови і змусити брати позики. Одразу скажу: на це не підемо. І маніпуляції та погрози на нас не діють. В такій екстраординарній і критичній ситуації ми йдемо на виняткову і термінову закупівлю партії пального за переговорною процедурою", - написав він.

Кравцов також повідомив, що дві перехресні скарги Укрзалізниця отримала в ніч перед аукціонами, при цьому останню – о 23:53.

Він нагадав, що два роки тому Укрзалізниця вже мала подібний досвід.

За його словами, перевізник залучить до цієї процедури СБУ та НАБУ як спостерігачів.

У пресслужбі Укрзалізниці нагадали, що УЗ наприкінці травня цього року оголосила 8 чергових тендерів на закупівлю дизельного пального загальним обсягом 100 тисяч тонн. Розкриття тендерних пропозицій відбулося 23 липня 2019 року. Участь у тендерах взяли від 4 до 7 учасників, що свідчить про конкурентне середовище та довіру ринку до закупівельних процедур Укрзалізниці. 25 липня Укрзалізниця провела оцінку пропозицій учасників по шести процедурах і всіх учасників допустила до подальших аукціонів, які мали відбутися 31 липня. Але напередодні аукціонів тендери були зупинені через скарги.

У компанії прогнозують ризик того, що й наступні дві процедури будуть призупинені в аналогічний спосіб.

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В Укрзалізниці підкреслюють, що проводять політику максимальної прозорості закупівель дизельного пального. З початку 2018 року Укрзалізниця є першим та єдиним замовником, який купує дизель із застосуванням формули перерахунку ціни з прив’язкою до міжнародних індексів Platts. Ця формула була створена разом з учасниками ринку та визнається дуже ефективним і прозорим інструментом.