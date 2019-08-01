Кравцов доручив провести аудит закупівель Укрзалізниці

Голова правління АТ "Укрзалізниця" Євген Кравцов доручив провести повний аудит процедур закупівель Укрзалізниці і перевірити філію УЗ "Центр сервісного забезпечення".

Про це він повідомив на своїй сторінці у Facebook після появи у ЗМІ інформації, що філія Укрзалізниці "Центр сервісного забезпечення" підписала контракти на закупівлю рушників і вишиванок на 1,53 мільйонів гривень.

"Рушники і вишиванки купувати не будемо. Поставив завдання новому директору з питань закупівель Сергію Довгаленку зробити повний аудит процедур закупівель УЗ", - написав Кравцов.

Крім цього, керівник Укрзалізниці доручив провести окремо аудит "найвідомішої" профільної філії "Центр сервісного забезпечення", "яка славиться дивними замовленнями".

За словами Кравцова, на проведення аудиту він виділив один місяць.

Раніше у ЗМІ з'явилась інформація, що філія “Центр сервісного забезпечення” підписала два контракти на закупівлю 200 вишиванок та 200 лляних рушників на загальну суму 1,53 млн. грн.

Переможцем тендеру на закупівлю вишиванок начебто стало ТОВ “Скорвеус”, засноване 4 місяці тому у місті Києві на вулиці Магнітського №1. За даною адресою зареєстровано понад 700 фірм. Вартість однієї вишиванки становить - 4 100 грн.

У другому тендері на закупівлю рушників лляних з вишивкою ручної роботи за результатами торгів було визначено переможця ТОВ “ТК-Домашній Текстиль” з найнижчою ціною 711 тисяч гривень за 200 рушників. Тобто один рушник коштує 3,6 тисячі гривень.